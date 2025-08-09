2002: le fou rire culte de Gérard Lanvin et Benoît Poelvoorde
En avril 2002, les acteurs français Gérard Lanvin et Benoît Poelvoorde sont présents sur le plateau du 23h15 de la RTS pour la promotion du film Le boulet. Une dégustation de sushis met le feu aux poudres: les invités, puis la présentatrice Gaëlle Lavidière sont pris d'un fou rire incontrôlable. Cette séquence rapidement mythique sera diffusée à grande échelle dans divers bêtisiers internationaux.
Ce contenu a été publié sur
1 minute
RTS
Vous pouvez trouver un aperçu des conversations en cours avec nos journalistes ici. Rejoignez-nous !
Si vous souhaitez entamer une conversation sur un sujet abordé dans cet article ou si vous voulez signaler des erreurs factuelles, envoyez-nous un courriel à french@swissinfo.ch.