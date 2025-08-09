La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
2002: le fou rire culte de Gérard Lanvin et Benoît Poelvoorde

En avril 2002, les acteurs français Gérard Lanvin et Benoît Poelvoorde sont présents sur le plateau du 23h15 de la RTS pour la promotion du film Le boulet. Une dégustation de sushis met le feu aux poudres: les invités, puis la présentatrice Gaëlle Lavidière sont pris d'un fou rire incontrôlable. Cette séquence rapidement mythique sera diffusée à grande échelle dans divers bêtisiers internationaux.

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

