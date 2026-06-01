L’armée suisse veut réduire sa dépendance spatiale aux pays étrangers

Ludovic Monnerat, colonel d'état-major et commandant du Commandement spatial suisse. Keystone / Alessandro Della Valle

La Suisse souhaite développer une stratégie spatiale militaire avec l'Allemagne, l'Autriche et le Luxembourg pour réduire sa dépendance aux satellites étrangers. Le Conseil fédéral propose un investissement de 850 millions de francs sur douze ans.

4 minutes

Nicolà Bär, SRF Autres langues: 2 Deutsch de Was will die Schweizer Armee im Weltraum? original lire plus Was will die Schweizer Armee im Weltraum?

Italiano it Le mire spaziali della Svizzera lire plus Le mire spaziali della Svizzera

La Suisse veut aller de l’avant en matière de sécurité et de dissuasion dans l’espace. Le ministre de la Défense Martin Pfister s’est réuni à Berlin avec ses homologues d’Allemagne, d’Autriche et du Luxembourg en vue de renforcer la coopération spatiale. Ludovic Monnerat, responsable du Centre de compétences Espace, estime que la Suisse a besoin de capacités spatiales et explique l’enjeu de cette collaboration.

Le Conseil fédéral a pris connaissance en 2025 de la conception globale Espace. Il s’agit d’une stratégie qui vise à développer les capacités spatiales, notamment en matière de suivi de la situation, de collecte d’informations, de télécommunications ou de navigation de précision. Pour Ludovic Monnerat, «l’espace devient de plus en plus important pour la défense, mais aussi pour notre quotidien».

>> Ecouter un extrait du reportage de la SRF (en allemand):

Contenu externe

Une dépendance qui rend vulnérable

Pour le commandant du Centre de compétences spatiales, le principal problème de la Suisse réside dans le fait que le pays ne dispose pas de satellites propres pour des applications duales comme l’acquisition d’images, le renseignement électronique ou les télécommunications.

Il rappelle que «la Suisse est fortement dépendante de nations étrangères ou de prestataires commerciaux». Un paradoxe, selon lui, puisque la Suisse dispose de solides compétences dans l’industrie spatiale, ainsi que dans le monde académique.

Ludovic Monnerat souligne également que la vulnérabilité des infrastructures terrestres s’est sensiblement accrue. Dans les conflits modernes, de nombreux systèmes peuvent être perturbés ou détruits relativement facilement, renforçant l’importance de l’espace comme solution de secours face aux solutions terrestres. Dans cette perspective, il estime que la Suisse doit développer certaines capacités souveraines dans l’espace.

Plus

Plus Solutions climatiques Prendre le pouls d’une Terre qui se réchauffe à l’aide des satellites et de l’IA Ce contenu a été publié sur Les spécialistes suisses et internationaux misent sur une constellation de satellites et de modèles d’intelligence artificielle pour fournir des informations plus précises sur les émissions de gaz à effet de serre de la planète. lire plus Prendre le pouls d’une Terre qui se réchauffe à l’aide des satellites et de l’IA

Une coopération avec l’Allemagne, l’Autriche et le Luxembourg

Dans son message sur l’armée 2026,Lien externe le Conseil fédéral propose au Parlement un premier investissement destiné à renforcer les capacités spatiales de la Suisse. Une grande partie de ce développement doit être menée en collaboration avec l’Agence spatiale européenne (ESA), tout en préservant la souveraineté nationale.



L’objectif est de créer avec l’ESA et en coopération avec d’autres pays un réseau de stations au sol et de satellites. Il s’agit de partager et de mutualiser les ressources, sans que la Suisse soit limitée dans l’utilisation propre de ces systèmes. Si nécessaire, elle doit pouvoir se détacher de ce réseau et rester autonome.

850 millions pour l’espace sur douze ans

Dans les douze prochaines années, environ 850 millions de francs seront consacrés au domaine spatial au sein de l’armée. Cet investissement vise à renforcer des capacités que la Suisse doit pouvoir exploiter de manière autonome, en particulier dans la collecte d’informations et les télécommunications.

Ce noyau de compétences souveraines devra être complété par des coopérations militaires et duales, ainsi que par le recours à des services commerciaux lorsque ces derniers s’avèrent plus économiques ou plus simples à mettre en œuvre.

La conception de la défense a été élaborée en tenant compte de l’ensemble des domaines opérationnels: sol, air, cyber, espace électromagnétique, information et espace. Selon Ludovic Monnerat, l’espace joue aujourd’hui déjà un rôle important dans la construction des capacités de défense de la Suisse.

Contenu externe

En conformité avec les normes du JTI Plus: SWI swissinfo.ch certifiée par la Journalism Trust Initiative