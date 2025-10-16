L’avenir de l’aviation électrique pourrait se dessiner en Suisse

L’exemple de la start-up soleuroise Smartflyer

Depuis neuf ans, la start-up Smartflyer, basée à Selzach (SO), développe un prototype d’avion quatre places électrique, transformable en avion hybride, en vue de son premier vol l’an prochain. Particularité, son hélice est située sur la queue de l’appareil plutôt qu’à l’avant.

«C’est un avion qui est spécifiquement construit pour le moteur électrique», explique le fondateur de Smartflyer, Rolf Stuber. «Le moteur sur la queue est environ 25% plus efficace que sur le nez».

Premiers tests dès la fin de l’année

L’avion est encore en cours d’amélioration. Avant de pouvoir voler, les batteries doivent encore être intégrées. «Nous débuterons à la fin de l’année ou début 2026 avec les tests au sol et puis les tests au sol à haute vitesse», indique Dominik Heiri, chef de projet chez Smartflyer.

«Si l’on parvient à prouver que l’avion se comporte de manière sûre au sol, que l’aérodynamique fonctionne comme nous l’imaginons, l’Office fédéral de l’aviation nous donnera le ‘permit to fly'», poursuit-il. «Alors à ce moment-là, on sera prêt pour le premier vol.»

Le Smartflyer possède pour l’instant deux heures d’autonomie en version 100% électrique, soit «deux fois plus que les avions électriques normaux qui sont déjà aujourd’hui sur le marché», précise Dominik Heiri. Destiné à la formation des pilotes de ligne, il pourra parcourir 700 km dans sa version hybride. Rolf Stuber et Dominik Heiri rêvent de le commercialiser au début des années 2030.