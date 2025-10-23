L’avenir incertain de Swiss et de l’aéroport de Zurich dans la nouvelle stratégie de Lufthansa

Depuis de nombreuses années, les compagnies traditionnelles ont contracté des alliances. Dans les grandes alliances comme SkyTeam, Oneworld ou Star Alliance, les accords sont surtout commerciaux. Mais il y a également les groupes comme Lufthansa, dans lesquels l’intégration est plus forte.

Les compagnies allemandes, autrichiennes, belges ou suisses deviennent ainsi de plus en plus des marques qui visent des segments de clientèle, davantage que des compagnies nationales autonomes. Swiss est donc devenue une marque premium du groupe, ce qui pousse la direction à fixer des objectifs toujours plus élevés. Avec une logique de marques, le lien avec le pays de la compagnie et ses besoins se détricote.