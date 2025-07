Le Bancomat sera-t-il bientôt de l’histoire ancienne en Suisse?

Malgré une baisse, l’argent liquide reste très utilisé en Suisse. Keystone / Christian Beutler

Pendant des décennies, les cabines téléphoniques ont fait partie de l’espace public, mais aujourd’hui elles ont disparu. Le distributeur automatique de billets de banque, que l’on appelle Bancomat en Suisse, pourrait-il connaître le même sort?

La pandémie a modifié les habitudes de paiement. En peu de temps, de nombreuses personnes sont passées de l’argent liquide au «cashless». Le nombre de distributeurs de billets en Suisse a également diminué de manière significative: il est passé de plus de 7000 à un peu plus de 6000, malgré l’augmentation de la population.

Le nombre de transactions aux Postomat (distributeurs automatiques de la Poste) suit une tendance similaire. Selon l’agence de presse AWP, PostFinance a enregistré une baisse de 10% au premier semestre par rapport à 2024.

Le distributeur de billets classique est-il en train de tomber en désuétude? On pourrait le penser, car les cartes de débit et les applications ont depuis longtemps supplanté l’argent liquide. Même pour les personnes qui souhaitent encore l’utiliser, de nouveaux modèles ont vu le jour. Par exemple, il est désormais possible de retirer de l’argent à la caisse de divers magasins et kiosques.

À mesure que les retraits d’argent liquide aux distributeurs automatiques diminuent, leur entretien devient de moins en moins viable pour les institutions financières et les opérateurs. En outre, les distributeurs représentent un risque croissant pour la sécurité, comme l’ont montré de nombreuses attaques en Suisse, souvent perpétrées à l’aide d’explosifs.

Parmi les arguments en faveur des distributeurs automatiques de billets, le premier est que l’argent liquide est encore très répandu dans le pays. Selon une enquêteLien externe de la Banque nationale suisse (BNS), environ un tiers des transactions quotidiennes sont effectuées en espèces. Par ailleurs, 95% des personnes interrogées souhaitent conserver leur argent liquide. Même parmi les jeunes, seule une petite minorité (10%) souhaite l’abolir.

Le numéraire jouit d’une bonne réputation et la BNS estime qu’il en sera toujours ainsi. Elle a récemment annoncé une nouvelle série de billets de banque qui seront mis en circulation en 2030. Le sujet est également à l’ordre du jour politique: une initiative populaire veut inscrire dans la Constitution l’obligation d’assurer un «approvisionnement suffisant en pièces et en billets».

En résumé, l’argent liquide est toujours populaire en Suisse, mais il n’est plus le moyen de paiement le plus important. La langue en témoigne également: «twinter» (envoyer de l’argent ou payer via l’application Twint) s’est largement imposé comme un verbe de tous les jours.

Selon la BNS, le montant de l’argent liquide en circulation reste relativement constant, autour de 73 milliards de francs. Cela pourrait s’expliquer par le fait que les gens thésaurisent l’argent liquide. Les projets de la BNS pour de nouveaux billets de banque et le référendum visant à inscrire l’argent liquide dans la Constitution sont également un signe de la relation particulière que la population suisse entretient avec ses pièces et son argent liquide.

Même si le distributeur automatique de billets perd de son attrait, il ne disparaîtra probablement pas comme la cabine téléphonique: la dernière en Suisse avait été démantelée en 2019.

