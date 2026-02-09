Le célèbre tram «Rössli» roule désormais à l’électricité

Des apprentis ont construit le nouveau tram électrique du zoo pour enfants du cirque Knie à Rapperswil. Stadler Rail AG

Après près de 60 ans de service, le tram «Rössli» du zoo pour enfants de Rapperswil a été remplacé. Le nouveau modèle a été développé et construit par des apprentis.

3 minutes

SRF Autre langue: 1 Deutsch de Das berühmte Rössli-Tram fährt neu mit Strom original lire plus Das berühmte Rössli-Tram fährt neu mit Strom

Le tram bleu et blanc du zoo pour enfants de Rapperswil est une véritable institution. On l’appelle «Rössli», «le cheval» en français, car pendant plus de 60 ans, des chevaux ont tiré la rame sur des rails à travers le zoo. Une attraction très appréciée des visiteurs et visiteuses.

Désormais, l’ancien tram a pris sa retraite et a laissé place à un véhicule moderne à propulsion électrique. Il s’agit d’un projet réalisé par des apprentis du constructeur de trains Stadler, en Suisse orientale, et de la compagnie Südostbahn (SOB).

Ils ont entièrement conçu et fabriqué le nouveau tram du zoo et posé de nouveaux rails.

Plaisir et fort apprentissage

Parmi eux, Lorenz Schweizer, apprenti automaticien en troisième année chez Stadler Rail. Quelques semaines avant la mise en service, il teste les chargeurs des huit batteries. Tout ne fonctionne pas encore parfaitement. « Certaines choses sont plus complexes que prévu. Nous sommes dans la phase décisive », dit-il en poursuivant ses essais.

Le tram Rössli en 2017. SRF

Du design à la construction, en passant par l’achat des matières premières et le montage final, plusieurs métiers d’apprentissage ont été impliqués. Lena Gähwiler, apprentie polymécanicienne, a, elle aussi, largement contribué au projet.

«C’est très chouette et cela me rend fière», confie-t‑elle, même si elle a dû relever de nombreux défis. Parfois, elle ne savait pas exactement ce que le concepteur attendait. À d’autres moments, elle doutait que ce qu’elle avait fabriqué fonctionne vraiment. Son formateur parvenait toutefois à dissiper ses inquiétudes.

Les apprentis de la SOB ont construit une nouvelle voie de garage avec aiguillage pour l’ancien tramway «Rössli». Parmi eux, le constructeur de voies Léon von Janta Lipinski. Évidemment, il y a eu parfois des divergences d’opinion entre les jeunes.

Précédent Suivant Lorenz Schweizer, 18 ans, est l’un des 35 apprentis de Stadler qui ont participé à la construction du nouveau tramway. SRF Lena Gähwiler, apprentie en deuxième année, s’affaire sous le tramway, au niveau du bogie. SRF Les animaux ont posé des défis insoupçonnés au constructeur de voies ferrées, raconte Léon von Janta Lipinski. SRF Image 1

Image 2

Image 3

La plus grande difficulté a été le travail sur place. «Nous avons eu de très fortes pluies et il faisait vraiment froid. Et à côté de nous, il y avait des éléphants qui nous lançaient régulièrement toutes sortes de choses», résume‑t‑il.

Une première sans accroc

Le nouveau tram électrique a désormais été inauguré et circule officiellement sur le parcours d’environ 500 mètres à travers le zoo. Lors du voyage inaugural, Lorenz Schweizer se trouvait dans la cabine de conduite.

Enfin, c’est fait! Lorenz Schweizer, apprenti en automatisation, fait visiter les installations aux premiers visiteurs. Keystone/Claudio Thoma

«Que tout fonctionne, c’est une fierté », dit‑il avec un large sourire. Le nouveau tram électrique peut accueillir une vingtaine de personnes et est désormais accessible aux fauteuils roulants. Le zoo souhaite ainsi évoluer avec son temps.

L’ancien tram sera conservé. Il pourra être attelé au nouveau véhicule si nécessaire. Les chevaux du « Rössli-Tram », eux, sont à la retraite.