Le canton de Berne cartonne aux Championnat suisse des métiers

Les constructeurs de route, notamment, ont pu démontrer tout leur savoir-faire. SRF

De jeunes talents venus de toute la Suisse se sont affrontés dans 92 professions lors des Championnat suisse des métiers (SwissSkills), organisés du 17 au 20 septembre. Selon l’organisation, l’événement a mis en lumière quelque 150 métiers, allant de l’étanchéité à la menuiserie, avec plus de 1000 jeunes professionnels venus démontrer leur savoir-faire.

Le reportage du Téléjournal de la RTS aux SwissSkills 2025:

Palmarès dévoilé

Le conseiller fédéral et ministre de l’Économie Guy Parmelin a félicité les 92 lauréats. «Vous pouvez être fiers de vos performances», a-t-il écrit samedi soir sur la plateforme X.

Le canton de Berne arrive en tête du tableau des médailles avec 66 distinctions, suivi de Saint-Gall (34) et Zurich (28). En termes relatifs, ce sont les cantons de Glaris et de Nidwald qui ont obtenu les meilleurs résultats, devant Soleure et Thurgovie, selon la Fondation SwissSkills.

Performances remarquables

Le métier de droguiste faisait pour la première fois partie de la compétition. Douze candidats étaient en lice, et c’est Andrea Zihlmann, originaire de Soleure, qui a décroché l’or.

Les maçons, en revanche, ont une longue tradition dans ces concours: leur métier a été représenté pour la première fois à l’international en 1978 et intégré aux championnats suisses depuis 2014. Cette année, Robin Hollenstein, de Saint-Gall, a remporté la médaille d’or en maçonnerie.

Les SwissSkills sont aussi destinés à faire découvrir les différents métiers. Keystone/Anthony Anex

Cap sur l’international

En brillant aux championnats suisses, les jeunes professionnels se qualifient également pour les compétitions internationales. Lors des derniers championnats européens des métiers, la Suisse a terminé en tête du classement avec 11 médailles, selon SwissSkills.

Un charpentier à l’œuvre. Keystone/Anthony Anex

