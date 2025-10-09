Le chocolat au lait, véritable symbole de la Suisse, fête ses 150 ans

Invention suisse, le chocolat au lait fête son 150ème anniversaire RTS

Le chocolat au lait fête cette année ses 150 ans. Inventé par un Romand, il est devenu un véritable symbole de la Suisse et reste encore aujourd'hui le chocolat le plus populaire dans le monde.

2 minutes

Céline Brichet, RTS Autres langues: 2 FR original Deutsch de Die Milchschokolade feiert ihr 150-jähriges Bestehen lire plus Die Milchschokolade feiert ihr 150-jähriges Bestehen

Italiano it Il cioccolato al latte, vero simbolo della Svizzera, festeggia i 150 anni lire plus Il cioccolato al latte, vero simbolo della Svizzera, festeggia i 150 anni

En 1875, le chocolatier vaudois Daniel Peter cherche un produit pour se démarquer. Il a alors l’idée d’ajouter à son chocolat du lait condensé. Jours après jours, il peaufine sa recette dans un petit carnet, désormais conservé dans les archives de Nestlé.

«Sur la première page, il dit ‘mes essais ont été commencés en octobre 1875′», raconte Lisane Lavanchy, archiviste et historienne chez Nestlé, dans le 19h30 de la RTS. «Et dès les jours suivants, il va patiemment faire des essais avec différents types de lait, de séchage et de proportions pour permettre une conservation maximale.»

Contenu externe

Image d’Epinal de la Suisse

Le lait des pâturages suisses permet de vendre ce nouveau chocolat comme un produit sain et nutritif, capable de redonner de la force même aux plus affaiblis. «Il le conseille pour les touristes, pour faire des balades en montagne ou pour le petit-déjeuner, parce que cela représente un petit-déjeuner complet», explique Lisane Lavanchy.

Cette stratégie fonctionne. Au début du 20e siècle, le chocolat devient le deuxième produit d’exportation de la Suisse dans le domaine alimentaire. La publicité contribue à faire rayonner l’image d’Epinal du pays.

Une popularité qui dure

D’abord concurrents, Peter, Nestlé et Cailler finissent par s’associer. Au fil des ans, le nom de Peter disparaît, mais pas sa recette, toujours utilisée aujourd’hui dans la fabrique de Broc (FR). «Le chocolat au lait est le chocolat le plus populaire dans le monde», se réjouit la directrice de la Maison Cailler, Fleur Helmig.

Dans la chocolaterie de Tristan Carbonatto, «Chez Tristan», à Perroy (VD), le chocolat au lait est également le plus apprécié. Pour l’artisan chocolatier, le chocolat au lait est tout simplement le meilleur et se distingue par ses caractéristiques spécifiques. «Il a une texture complètement différente des autres chocolats, il a une brillance, on peut jouer avec», décrit-il.

Aujourd’hui, le chocolat reste la troisième réponse donnée par les touristes quand on leur demande ce qui représente le mieux la Suisse.

Contenu externe