Le guide ultime pour bien choisir votre crème solaire et protéger votre peau cet été

La crème solaire est un des outils les plus efficaces pour éviter les coups de soleil et les cancers de la peau. Keystone / Karl Josef Hildenbrand

Comment les crèmes solaires protègent-elles des rayons UV? Les filtres chimiques sont-ils dangereux? Quelles sont les erreurs les plus fréquentes? Voici tout ce qu'il faut savoir avant d'acheter un écran solaire ainsi que quelques conseils à suivre absolument avant et pendant toute exposition au soleil.

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Matteo Martelli, RSI Autres langues: 2 FR original Deutsch de So finden Sie diesen Sommer die richtige Sonnencreme lire plus So finden Sie diesen Sommer die richtige Sonnencreme

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Appliquer de la crème solaire sur sa peau peut sembler un geste anodin. Pourtant, la science montre que c’est tout le contraire: utiliser une protection solaire adaptée peut littéralement contribuer à nous «sauver la peau».

Que se passe-t-il lorsque nous nous exposons au soleil?

Pour comprendre le fonctionnement des filtres solaires, il faut d’abord distinguer les différents types de rayonnements ultraviolets émis par le soleil. Selon leur longueur d’onde, les rayons UV sont classés en trois catégories: UV-A, UV-B et UV-C.

Ces derniers, les plus nocifs, sont presque entièrement absorbés par la couche d’ozone et n’atteignent pas la surface de la Terre. En revanche, les rayons UV-A et UV-B traversent l’atmosphère et parviennent jusqu’à notre peau.

Au contraire des UV-C qui n’arrivent pas à la surface de la Terre, les UV-B, principaux responsables des coups de soleil, atteignent la couche superficielle de la peau, l’épiderme, tandis que les UV-A pénètrent plus profondément, jusqu’au derme. Science Photo Library via AFP-Ilusmedical / Science Photo Library

L’exposition aux rayons ultraviolets n’est pas sans conséquences. Elle peut endommager les cellules cutanées, accélérer le vieillissement de la peau et, dans les cas les plus graves, provoquer des altérations de l’ADN qui augmentent le risque de développer un cancer de la peau.

Pour se protéger, notre organisme met en place un mécanisme naturel: la production de mélanine. Ce pigment, responsable du bronzage, s’accumule autour des cellules dans les couches superficielles de la peau et absorbe une partie des rayons UV, qu’il transforme en chaleur. Le bronzage n’est donc pas uniquement un phénomène esthétique, mais une réponse de protection face à une agression extérieure.

Les personnes qui ont naturellement la peau plus foncée possèdent davantage de mélanine et bénéficient ainsi d’une meilleure protection contre les coups de soleil. Cela ne signifie toutefois pas qu’une exposition excessive au soleil soit sans danger pour elles.

Lorsque l’intensité du rayonnement dépasse les capacités de défense de la peau, une réaction inflammatoire se déclenche et se manifeste par un coup de soleil. C’est précisément là que les crèmes solaires entrent en jeu: elles sont conçues pour renforcer les défenses naturelles de la peau contre les rayons UV.

Filtres minéraux ou filtres chimiques

Généralement, la protection des crèmes solaires repose sur deux grandes catégories de filtres: les filtres minéraux (ou physiques) et les filtres chimiques.

Les filtres minéraux contiennent des substances comme l’oxyde de zinc ou le dioxyde de titane. Ils restent à la surface de la peau et agissent comme une barrière contre les rayons ultraviolets. C’est pourquoi ils sont souvent recommandés pour les enfants et les personnes ayant une peau particulièrement sensible.

Leur principal inconvénient est le voile blanchâtre qu’ils peuvent laisser sur la peau, même si des formulations de plus en plus transparentes ont été développées ces dernières années. En outre, comme ils restent en surface, ils ont tendance à être éliminés plus facilement par l’eau et les frottements.

Les crèmes solaires à filtres physiques utilisent des substances qui restent à la surface de la peau et font office de barrière contre les UV. Keystone / Koen Suyk

Les filtres chimiques, eux, pénètrent dans les couches superficielles de la peau et absorbent l’énergie des rayons UV, qu’ils transforment en une faible quantité de chaleur. Ce sont les plus utilisés dans les crèmes solaires destinées à un usage quotidien, car ils sont généralement plus légers, invisibles et agréables à appliquer.

Les filtres chimiques sont-ils dangereux?

Ces dernières années, de nombreuses publications sur les réseaux sociaux ont présenté les filtres solaires, en particulier les filtres chimiques, comme potentiellement toxiques. Contactée par nos collègues de la Radio Télévision de Suisse italienne (RSI), Chiara Bonatti, dermatologue à l’Hôpital régional de Mendrisio, se veut rassurante.

«La législation européenne sur les cosmétiques est l’une des plus strictes au monde, bien plus que celle de la Food and Drug Administration (FDA) américaine», explique-t-elle. «Si un produit est commercialisé, c’est qu’il a passé de nombreux tests de sécurité et qu’il n’a pas été démontré que ses composants étaient nocifs ou qu’ils présentaient des conséquences plus graves que le fait de ne pas appliquer de crème solaire.»

Pour elle, ce mythe peut avoir de graves conséquences s’il pousse la population à ne pas s’enduire de crème solaire. Il est en effet absolument établi que les rayons ultraviolets endommagent la peau et l’ADN des cellules, augmentant à long terme le risque de développer un cancer de la peau.

Protéger la peau des nourrissons et des jeunes enfants est encore plus important que pour les adultes. Avant l’âge de six mois, il est même recommandé d’éviter toute exposition directe au soleil. Hans Lucas via AFP / Aline Morcillo

Les conseils de la dermatologue

En conclusion, la dermatologue Chiara Bonatti rappelle comment éviter certaines des erreurs les plus fréquentes:

Appliquer la crème toutes les deux heures et en quantité suffisante : l’une des erreurs les plus courantes consiste à ne l’appliquer qu’une seule fois. Une crème solaire n’est efficace que si elle est utilisée en quantité adéquate. Pour le seul visage, cela équivaut à deux longueurs de doigt.

: l’une des erreurs les plus courantes consiste à ne l’appliquer qu’une seule fois. Une crème solaire n’est efficace que si elle est utilisée en quantité adéquate. Pour le seul visage, cela équivaut à deux longueurs de doigt. Vérifier le temps écoulé depuis l’ouverture du produit : en règle générale, une crème solaire conserve son efficacité pendant environ un an après son ouverture. Avec le temps, les filtres se dégradent et la protection diminue.

: en règle générale, une crème solaire conserve son efficacité pendant environ un an après son ouverture. Avec le temps, les filtres se dégradent et la protection diminue. Protéger les nourrissons : avant l’âge de six mois, il est recommandé d’éviter totalement toute exposition directe au soleil. Les coups de soleil survenant très tôt dans la vie sont particulièrement préoccupants, car les dommages causés à l’ADN des cellules cutanées peuvent avoir des conséquences importantes à long terme.

: avant l’âge de six mois, il est recommandé d’éviter totalement toute exposition directe au soleil. Les coups de soleil survenant très tôt dans la vie sont particulièrement préoccupants, car les dommages causés à l’ADN des cellules cutanées peuvent avoir des conséquences importantes à long terme. Ne pas oublier les zones les plus exposées: la nuque, les oreilles, le dessus des pieds et le cuir chevelu chez les personnes ayant peu de cheveux sont souvent négligés, alors qu’ils sont particulièrement sensibles. Il n’est pas rare que des cancers de la peau se développent précisément à ces endroits.

Les dommages s’accumulent avec le temps, souligne encore Chiara Bonatti. Ce n’est pas un seul coup de soleil qui provoque un cancer. Ce sont les mutations répétées de l’ADN, dues à une exposition excessive aux rayons UV, qui finissent par dérégler les cellules et favoriser l’apparition d’un cancer de la peau.

Sur le long terme, il est donc absolument essentiel d’éviter l’exposition prolongée aux rayons UV, particulièrement pendant durant les heures les plus chaudes de la journée.

>> Écouter le reportage de La Matinale de la RTS sur les distributeurs de crème solaire gratuite :

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