1963: le morcé d’Ayent
Chaque année, la commune d'Ayent en Valais offre du pain, du fromage et un verre de vin à la population pour la fête de la Pentecôte. Le Morcé est une tradition toujours vivante qui remonte à l'an 1300.
