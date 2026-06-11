Un musée bâlois déménage: douze millions d’objets en mouvement

Des os fragiles, maintenus par de fins fils métalliques: les grandes pièces exposées, en particulier, nécessitent des caisses de transport dotées de renforts internes, fabriquées sur mesure. © Loïc Costeur

Le Musée d’histoire naturelle de Bâle déménage dans un nouveau bâtiment près de la gare St. Johann. Le transfert durera un an.

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Alwin Probst se tient dans une pièce, entouré de squelettes. On distingue un singe, un cheval et, pour d’autres squelettes, on devine de quels animaux il pourrait s’agir. Les squelettes ne seront pas démontés avant leur déménagement, explique le préparateur du Musée d’histoire naturelle de Bâle. «Ce serait beaucoup trop fastidieux.»

Transporter des squelettes non démontés d’un endroit à un autre n’est toutefois pas simple. Alwin Probst en touche un et dit: «Si je le fais bouger ici, on voit que tout se met en mouvement. Pendant le transport, il faut donc que tout soit très bien fixé.»

La collection d’œufs d’oiseaux est également délicate, explique Alwin Probst. Les œufs sont si bien emballés que rien ne se produit même si une boîte tombe par terre.

Œufs d’oiseaux fossilisés, encastrés dans de la mousse de polypropylène résistante au vieillissement. L’encastrement sur mesure garantit un transport en toute sécurité._ © Maurice Lunak

Outre les emballages et dispositifs de protection spécifiques, le nombre même d’objets constitue aussi un défi. Déménager un musée est comparable au déménagement de 400 appartements privés, explique Alwin Probst. Le transfert du musée durera d’ailleurs une année, et les préparatifs, nettement plus longtemps encore.

C’est pourquoi Alwin Probst et son équipe travaillent déjà depuis environ neuf ans à la préparation des douze millions d’objets en vue du transport. Pour cela, ils ont dû examiner chaque collection séparément : faut-il d’abord réparer certains éléments ? Comment tel objet peut-il être emballé ? « C’est un projet titanesque », souligne André Puschnig, responsable du déménagement au musée.

Plus de danger que pour d’autres préparations: si les vaisseaux des spécimens conservés dans l’éthanol se brisent, il y a un risque d’explosion. Leur déménagement nécessite donc un transport spécialisé. © Gregor Brändli

Cela prend autant de temps parce que le musée ne doit pas seulement déménager un grand nombre d’objets, mais aussi une grande diversité d’éléments. Outre les squelettes et les œufs, le Musée d’histoire naturelle de Bâle abrite plus de cinq millions de coléoptères, insectes, papillons et autres invertébrés, six millions de spécimens de mammifères, de poissons, de sauriens et de mollusques, des centaines de milliers d’oiseaux, d’amphibiens et de reptiles, des dizaines de milliers de minéraux, et bien plus encore.

Tous ces objets, des plus petits et délicats aux pièces d’exposition monumentales, doivent être transférés de l’Augustinergasse, près de la place de la cathédrale, vers le nouveau bâtiment situé près de la gare de St. Johann.

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Dans ce déménagement d’envergure, il ne s’agit toutefois pas d’aller le plus vite possible, mais de faire les choses le mieux possible, souligne Markus Maushart, directeur de l’entreprise de déménagement Welti-Furrer : « Nous n’avons pas à déménager en 100 jours, mais sans dommage. » Au total, le transport coûte un million de francs.

Le musée pourra prendre possession du nouveau bâtiment dans le quartier de St. Johann à partir de février 2027. Le déménagement proprement dit débutera ensuite en mars. Le Musée d’histoire naturelle de Bâle doit ouvrir ses portes sur ce nouveau site à la mi-2029.

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