Les CFF ne vendent plus de Coca-Cola dans les trains, privilégiant le concurrent suisse Vivi Kola

KEYSTONE/Christian Beutler

Il n'est désormais plus possible de boire un Coca-Cola dans les wagons-restaurants des CFF. La boisson sucrée américaine a été sortie de l'assortiment et remplacée par son concurrent helvétique Vivi Kola.

Dans les 120 wagons-restaurants des CFF exploités par la filiale Elvetino, les bouteilles de Coca-Cola ont été remplacées par celles du Vivi Kola, produit depuis 1938 à partir de la source d’eau minérale d’Eglisau (ZH).

Les CFF ont confirmé jeudi une information du quotidien Blick, précisant que la décision s’appliquait avec effet immédiat.

Promouvoir un produit local

«Nous avons volontairement voulu marquer un signe de Swissness», s’est justifiée une porte-parole des CFF auprès du tabloïd, ajoutant être «convaincue par la qualité du produit». La bouteille de Vivi Kola à bord des trains coûte autant que celle de Coca-Cola, soit 5,40 francs.

Depuis plusieurs années, les CFF mettent l’accent sur les produits régionaux et saisonniers dans leurs wagons-restaurants, a aussi déclaré le service de presse. «C’est très bien accueilli par nos clients.»

D’autres nouveaux produits suisses figurent également sur la carte estivale. Depuis longtemps déjà, les CFF proposent exclusivement du vin et de la bière suisses, a ajouté la porte-parole.

Des négociations tendues

Les négociations semblent également compliquées et tendues entre Coca-Cola et les acteurs suisses qui vendent cette boisson.

Alors que les distributeurs Migros et Denner ont sorti le Coca-Cola produit à Dietikon, près de Zurich, de leur assortiment en raison de hausses des prix, le choix des CFF est définitif, selon la porte-parole.

Contactée par Keystone-ATS, Coca-Cola Suisse indique être toujours prête à discuter. L’entreprise précise qu’elle produit en Suisse depuis 1963 avec actuellement plus de 95% d’ingrédients locaux.

