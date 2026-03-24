Les fenêtres à bébé ont un quart de siècle d’existence en Suisse

Le témoignage d’une mère

«Ma fille grandit bien, comme tous les enfants. Moi aussi, je vais très bien, j’ai surmonté ce qui s’est passé: je travaille, je suis une personne comme les autres.» Ainsi s’exprime une mère qui, après avoir déposé son nouveau-né dans une fenêtre pour bébés, a finalement décidé de revenir sur sa décision et de récupérer l’enfant. Pour préserver son anonymat, cette femme d’une quarantaine d’années a choisi de se faire appeler Marie-Louise.

«Je m’étais séparée de mon compagnon et je n’allais pas très bien psychologiquement, poursuit-elle. Je n’ai réalisé que j’étais enceinte que quelques jours avant l’accouchement. Je n’ai pas eu le temps de vraiment comprendre la situation et ma fille est née à la maison. Heureusement, une amie m’a aidée: nous avons cherché des informations en ligne et c’est ainsi que j’ai trouvé les contacts de l’Aide suisse pour la mère et l’enfant. Je les ai immédiatement appelés et ils m’ont soutenue. J’avais surtout besoin de parler. On m’a proposé de venir les voir, mais j’ai refusé et j’ai remis la petite dans la fenêtre pour bébés.»

«Quelques jours plus tard, je me suis dit : ‘Qu’ai-je fait? J’ai abandonné ma fille.’» Elle rappelle alors l’association, qui lui fixe un rendez-vous pour le lendemain. «Là, j’ai rencontré M. Müller, qui m’a immédiatement expliqué ce que je devais faire pour récupérer ma fille. Ce n’était évidemment pas simple: tests ADN, rencontres régulières avec les autorités de protection régionales… Mais au bout de sept mois, j’ai pu récupérer ma fille. Elle avait passé un temps dans une famille d’accueil qui l’a aimée, et je tiens à souligner que c’est important. Je suis restée en contact avec eux, ils ont joué un rôle essentiel pour la suite, pour moi en tant que mère et pour l’enfant.»

Durant les sept mois séparant le dépôt de l’enfant et son retour auprès de sa mère – une fois établi par ADN qu’elle en était bien la mère biologique – «on m’a dit que je devais prouver que je serais une bonne maman. Petit à petit, on m’a permis de passer quelques heures seule avec elle. Puis le père de la petite s’est aussi impliqué et, finalement, les autorités ont été convaincues que nous étions de bons parents».