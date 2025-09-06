1987: les nains de jardin, reflet d’une Suisse pittoresque et folklorique
L’engouement des Suisses pour les nains de jardin serait dû avant tout à leur air souriant et gentil, selon ce reportage tiré des archives de la RTS. Rencontre avec un «nanologue» passionné qui ne se départit jamais de son bonnet rouge et de son tablier vert.
Ce contenu a été publié sur
1 minute
RTS
Vous pouvez trouver un aperçu des conversations en cours avec nos journalistes ici. Rejoignez-nous !
Si vous souhaitez entamer une conversation sur un sujet abordé dans cet article ou si vous voulez signaler des erreurs factuelles, envoyez-nous un courriel à french@swissinfo.ch.