Les seniors doivent-ils passer un test de conduite chaque année?

Lors d'une évaluation de leurs capacités de conduite, les seniors peuvent tester leurs compétences au volant. Beaucoup rendraient leur permis de conduire de leur plein gré s'ils ne se sentaient plus capables de conduire, explique Bea Heim. Keystone / Gaetan Bally

Les automobilistes de plus de 80 ans sont, selon les statistiques, ceux qui sont le plus souvent impliqués dans des accidents par kilomètre parcouru. Pro Senectute réclame l’introduction de contrôles de conduite réguliers, adaptés à l’âge et à l’état de santé.

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Fin mars, un automobiliste de 87 ans a foncé dans un groupe d’écoliers lors d’un camp de ski à Sedrun. Selon la police, l’homme a confondu la pédale d’accélérateur avec celle du frein. Une enseignante de 47 ans a perdu la vie dans l’accident et trois enfants ont été blessés, dont deux grièvement.

L’accident relance la question de savoir si l’aptitude à la conduite des personnes âgées devrait faire l’objet de contrôles plus stricts. Aujourd’hui, en Suisse, les automobilistes doivent se soumettre pour la première fois à un examen médical à l’âge de 75 ans. Un médecin évalue notamment la vue, la capacité de réaction et l’aptitude générale à conduire liée à l’état de santé. Par la suite, ce contrôle doit être renouvelé tous les deux ans.

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Dans certains cas, deux ans pourraient être un intervalle trop long, estime Peter Burri, de Pro Senectute. Chez les personnes très âgées, comme le conducteur impliqué à Sedrun, un contrôle annuel pourrait s’avérer pertinent. «Nous savons que l’aptitude à la conduite diminue nettement à partir de 80 ans.»

Responsabilité individuelle ou intervention de l’État ?

Cela ressort également des chiffres de l’Office fédéral de la statistique : les automobilistes de plus de 80 ans sont, de loin, ceux qui causent le plus d’accidents par kilomètre parcouru. Peter Burri propose donc de créer à l’avenir la possibilité d’ordonner des contrôles annuels en fonction de l’âge et de l’état de santé – le cas échéant combinés à un test pratique avec une auto-école.

Bea Heim, coprésidente de Vasos, une organisation faîtière regroupant différentes associations de seniors et comptant quelque 130’000 membres, est elle aussi profondément marquée par ce tragique accident. Elle ne se prononce toutefois pas en faveur d’un durcissement des contrôles. La réglementation actuelle lui paraît suffisante. «Les personnes âgées savent très bien comment elles se portent et assument leurs responsabilités», affirme Bea Heim.

Beaucoup de personnes âgées choisiraient de leur plein gré de prendre des leçons de conduite ou de rendre leur permis lorsqu’elles ne se sentent plus capables de conduire. L’État ne devrait donc pas intervenir davantage. En outre, la perte du permis de conduire représente une atteinte majeure pour les seniors: «C’est une perte de liberté, d’autonomie et d’autodétermination.»

Dans quelle mesure le médecin de famille est-il indépendant ?

Après l’accident, la question se pose aussi de savoir s’il est approprié que les contrôles aient souvent lieu chez le médecin de famille. N’existe-t-il pas un risque que, en raison d’une relation de longue date, on soit parfois tenté de fermer les yeux ?

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Ce risque existe bel et bien, reconnaît Sébastien Jotterand, président de la Fédération des médecins de famille suisses. D’où l’importance, selon lui, que les médecins communiquent clairement sur leur rôle. «À ce moment-là, je ne suis plus le médecin de confiance, explique Sébastien Jotterand, mais un expert amené à prendre, le cas échéant, une décision difficile.»

De plus, les tests sont standardisés, explique-t-il. Et en cas de doute – par exemple en présence de signes de démence –, les patientes et patients sont orientés vers une Memory Clinic, où ils font l’objet d’une évaluation indépendante. À ses yeux, il n’est pas nécessaire de modifier la réglementation actuelle. Le début des contrôles à partir de 75 ans est pertinent.

Marco Wölfli, du Touring Club Suisse, partage une analyse similaire. L’association de mobilité recommande en principe aux seniors d’adapter leur comportement au volant : par exemple éviter les heures de pointe et ne prendre le volant que lorsqu’ils se sentent en bonne forme physique. De tels ajustements, même modestes, peuvent déjà améliorer la sécurité, souligne Marco Wölfli.

Texte traduit de l’allemand à l’aide de l’IA/op



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