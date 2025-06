Les toilettes au bureau, miroir inattendu de la culture d’entreprise

Keystone / Christian Beutler

Loin d'être un simple espace fonctionnel, les toilettes du lieu de travail révèlent beaucoup sur la culture d'une entreprise. Elles témoignent de la considération accordée aux employés, quelle que soit leur place dans la hiérarchie.

2 minutes

Sujet radio: Cléa Favre / Adaptation web: Simon Faraud, RTS

Italiano it I bagni degli uffici: uno specchio inaspettato della cultura aziendale lire plus I bagni degli uffici: uno specchio inaspettato della cultura aziendale

Chaque année, les employés passent l’équivalent d’une semaine de travail aux toilettes. Pourtant, ces lieux sont souvent source de malaise.

Le phénomène de parcoprésie, ou «poop shaming» – la honte de déféquer en public – est particulièrement présent au travail. Les bruits et odeurs, bien qu’universels, génèrent une anxiété notable vis-à-vis de nos collègues ou de nos supérieurs.

Fabien Giuliani, chargé de cours à l’Université de Genève et spécialiste du management, explique qu’il s’agit de maintenir une image sociale tout en assumant des besoins physiologiques fondamentaux. «Il faut maintenir ces deux impératifs, c’est-à-dire jouer le jeu du corps et jouer le jeu social, avec tous les problèmes qui sont liés à la hiérarchie», précise l’expert.

Oasis dans un désert d’intimité

Par contraste, les toilettes offrent une oasis dans les déserts d’intimité que sont les open spaces. Elles permettent de se soustraire aux regards constants et de se recomposer, voire de prendre une pause rapide.

Plus généralement, l’état des sanitaires révèle la philosophie de l’entreprise. Quand certaines privilégient le confort de leurs employés en leur offrant des lieux d’aisance propres et accueillants, d’autres semblent tout faire pour que ces mêmes employés y passent le moins de temps possible.

Cela passe par exemple par l’obligation de timbrer pour prendre une pause-pipi – la pratique est légale en Suisse -, des toilettes en nombre insuffisant, à la lumière blafarde et dans lesquelles le ménage est rarement effectué.

Pas d’enjeu d’image

Il serait donc bénéfique de visiter les commodités avant de signer un contrat de travail. L’état des toilettes permet en effet de vérifier l’authenticité des promesses des ressources humaines, car cet espace ne présente aucun enjeu d’image ou de communication publique, précise Fabien Giuliani.

L’organisation des espaces est également révélatrice. Les haut-cadres disposent-ils de toilettes VIP immaculées et proches de leur bureau? Les autres employés doivent-ils se contenter d’une alignée d’urinoirs? Certains corps sont-ils considérés comme plus précieux que d’autres? Comment traite-t-on les personnes chargées du nettoyage?

Les réponses à ces questions sont riches d’enseignements sur la culture d’une entreprise.

