Lettre ouverte de scientifiques à la Confédération pour défendre les sciences humaines et sociales

Des chercheurs suisses dénoncent un manque de soutien chronique pour les sciences humaines et sociales RTS

Le monde académique suisse est inquiet. Aucun des Pôles de recherche nationaux (PRN) financés par la Confédération ne vient des sciences humaines et sociales. Dans une lettre ouverte envoyée lundi 23 février au Département de Guy Parmelin, des scientifiques dénoncent un manque de soutien chronique.

3 minutes

Sujet radio: Alexandra Richard / Adaptation web: Julien Furrer, RTS Autre langue: 1 FR original Deutsch de Offener Brief an Bund: Forschende kritisieren mangelnde Unterstützung für Geistes- und Sozialwissenschaften lire plus Offener Brief an Bund: Forschende kritisieren mangelnde Unterstützung für Geistes- und Sozialwissenschaften

Fin janvier, six nouveaux Pôles de recherche nationaux Lien externeont été retenus par le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR). Aucun ne vient des sciences humaines et sociales. Un projet figurait pourtant dans la sélection scientifique initiale faite par le Fonds national suisse. Il a été écarté au moment de la décision politique, au niveau du DEFR. Les signataires se demandent pourquoi. Le thème du projet? Les violences faites aux femmes et la santé dans une perspective de genre.

La Matinale / 1 min. / hier à 06:21

Contenu externe

Janine Dahinden est l’une des chercheuses du projet et présidente de la Société suisse en études genre. «S’il y a un projet qui a une excellence scientifique qui n’est pas financé, on se pose évidemment ce genre de question. D’autant plus dans le climat actuel», estime-t-elle. «Cette liberté académique, comment peut-on la maintenir? Comment peut-on travailler sur des questions de genre? Donc, oui, il y a des craintes, parce qu’on n’a pas de transparence».

Le projet avait en effet été retenu par le Fonds national de la recherche (FNS), qui propose une sélection sur la base de critères scientifiques.

Inquiétudes sur la mise à l’écart à Berne des sciences humaines et sociales: débat entre Janine Dahinden et Nicolas Kolly / Forum / 10 min. / hier à 18:00

Contenu externe

Sous-financement chronique

Au-delà du cas particulier, les signataires dénoncent un sous-financement chronique des sciences humaines et sociales. Dario Spini, professeur en psychologie sociale à l’UNIL, a lui-même dirigé un de ces pôles de recherche. Pour lui, le problème vient de l’impression de tout un chacun de déjà connaître ces thématiques.

En sciences humaines et sociales, «si on parle de la pauvreté, tout le monde a déjà une représentation de la pauvreté», explique Dario Spini, alors qu’en sciences naturelles, «si on parle d’une molécule et qu’on lui donne un nom absolument incompréhensible, tout le monde pensera que c’est de la science».

Une dimension nécessairement politique qui gêne

Autre raison de ce manque de considération, la portée davantage politique des thématiques abordées par les sciences humaines et sociales, avance Dario Spini. «Les sujets que les sciences humaines et sociales traitent sont davantage vus comme ‘politiques’, puisqu’on traite souvent de justice sociale, d’inégalités.» Ce type de problématiques ont davantage de conséquences par la suite, «lorsqu’il y a une décision politique à prendre», souligne le chercheur.

Les signataires demandent dès lors une explication claire de la part autorités. L’enjeu est la place des sciences humaines et sociales dans la recherche suisse et leur rôle face aux défis démocratiques et sociétaux.

Vers un programme supplémentaire? Selon une communication du Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI)Lien externe, qui reconnaît qu’aucun des programmes retenus n’est issu des sciences humaines et sociales, le DEFR a décidé de réserver des fonds pour un programme supplémentaire et de lancer une procédure de sélection compétitive dans ce domaine afin de renforcer la diversité scientifique. De plus amples informations suivront à l’été 2026.

Les plus appréciés Les plus discutés