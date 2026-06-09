L’homme qui a amené «Heidi» au Japon

Un dessin original réalisé à la main pour la série «Heidi». Il ne s’agissait pas encore d’une image du film, mais d’une esquisse colorée. Studio 100 International

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Brigitte Häring, SRF Autres langues: 2 Deutsch de Der Mann, der «Heidi» nach Japan brachte original lire plus Der Mann, der «Heidi» nach Japan brachte

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C’est une série télévisée qui a popularisé, dans les années 1970, l’histoire d’Heidi de Johanna Spyri au Japon. Une exposition est actuellement consacrée à son créateur, Isao Takahata (1935-2018), au mudac de Lausanne. Elle met en particulier l’accent sur ses liens avec l’Occident et la Suisse.

Isao Takahata, né en 1935 et décédé en 2018, était l’un des plus grands maîtres de l’animation japonaise. Kishin Shinoyama

En montant les escaliers de l’exposition, on est accueilli par le maître en personne: une photo plus vraie que nature représentant un Isao Takahata un sourire aux lèvres se trouve à l’entrée de l’exposition.

Suivent d’immenses paysages colorés tirés de ses films, des extraits de films projetés sur le mur, des esquisses originales, des scénarios, des storyboards et des feuilles de celluloïd peintes à la main sont disposées dans des vitrines.

Des maîtres de l’art de l’animation

La visite répond aux promesses de la brochure de l’exposition: Isao Takahata a fondamentalement renouvelé le langage du film d’animation et l’a élevé au rang de forme d’art à part entière.

D’immenses images tirées des films d’Isao Takahata ornent les murs de l’exposition. mudac/Guillaume Python

Isao Takahata a commencé à réaliser des séries d’animation dès les années 1960 et a ensuite créé des œuvres de cinéma avec le studio Ghibli, comme Les dernières lucioles (1988) ou La légende de la princesse Kaguya (2013).

Inspiration de romans français et de films italiens

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Outre un aperçu de l’ensemble de l’œuvre d’Isao Takahata, une partie séparée de l’exposition met en lumière sa relation avec la littérature et l’art occidentaux. Isao Takahata avait étudié la littérature française et aimait le cinéma occidental, en particulier le cinéma «néoréaliste» italien. Cela lui a inspiré des formes narratives tout à fait nouvelles dans le cinéma d’animation japonais. Isao Takahata lui-même parlait de «l’invention de la réalité animée».

Avec Heidi, la Suisse est entrée dans les foyers japonais

Marco Costantini, le directeur du mudac, est à l’origine de l’exposition sur Isao Takahata. «Ce qui m’intéressait, c’était de savoir comment un Japonais en était justement arrivé à une histoire suisse et quel était le regard du cinéma d’animation japonais sur la Suisse», souligne-t-il.

En 1974, Heidi a fait entrer la Suisse dans les foyers des Japonaises et des Japonais. C’était l’époque du grand essor économique au Japon et la population de l’État insulaire pouvait soudain s’offrir des voyages lointains. La série d’Isao Takahata aurait largement contribué à attirer l’attention des Japonaises et des Japonais sur la Suisse et à leur donner envie de voyager dans ce «pays des landes».

Quelques traits deviennent des personnages en mouvement

Isao Takahata a entrepris de nombreux voyages en Suisse pour préparer sa série. Les photos de l’exposition le montrent par exemple dans les Grisons. Sur les photos également: Hayao Miyazaki, avec qui Isao Takahata fondera plus tard, en 1985, le studio Ghibli.

Pour la série Heidi, Isao Takahata avait fait appel à ce dessinateur encore jeune et inconnu. Car, comme on l’apprend dans l’exposition, Isao Takahata ne dessinait pas lui-même, il écrivait les films et engageait à chaque fois des dessinateurs talentueux pour mettre en œuvre ses idées visuelles.

Heidi doit-elle avoir des nattes ou les cheveux courts? Les croquis et les ébauches exposés montrent comment les personnages des films d’animation prennent peu à peu vie. Studio 100 International

Les esquisses d’Hayao Miyazaki et d’autres artistes sont les véritables œuvres d’art de cette exposition: quelques traits suffisent pour créer des personnages dont les mouvements sont déjà visibles sur les esquisses.

La relation particulière d’Isao Takahata avec la Suisse, qui a commencé avec Heidi, a culminé en 2009 avec l’attribution du Léopard d’or au Festival du film pour l’ensemble de sa carrière. Un Léopard qui se trouve désormais aussi à Lausanne, dans une vitrine, qui est à voir à la fin de l’exposition.

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