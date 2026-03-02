«On passe de vacances à un stress continu»: les témoignages de touristes suisses bloqués dans les pays du Golfe

Swiss a temporairement suspendu de nombreux vols. Keystone / Christian Beutler

Les pays du Golfe ont fermé leur espace aérien en urgence après les frappes en Iran et les représailles de la République islamique. Des milliers de touristes, dont de nombreux Suisses, se retrouvent bloqués dans la région.

4 minutes

Julie Liardet, RTS/sj Autre langue: 1 Deutsch de «Man wechselt vom Urlaubsmodus in den Dauerstress» – was Schweizer Touristen in den Golfstaaten berichten original lire plus «Man wechselt vom Urlaubsmodus in den Dauerstress» – was Schweizer Touristen in den Golfstaaten berichten

Au moins 1400 Suisses sont actuellement en voyage dans la région, selon le Département fédéral des Affaires étrangères (DFAE). De son côté, le Touring Club Suisse (TCS) estime à près de 1500 le nombre de Suisses actuellement bloqués à l’étranger, principalement des voyageurs dont les vols ont été annulés.

«Franchement, on est super angoissés parce que c’est une situation qu’on n’a jamais vécue», témoigne une Suissesse en vacances avec sa famille à Abu Dhabi, alors que des explosions ont retenti samedi à côté de son hôtel. «On passe de vacances à un stress continu parce qu’on ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas quoi faire… Personne ne sait… absolument personne», poursuit-elle.

Yasmine Yagchi est aussi bloquée à Abu Dhabi. Alors qu’elle s’apprêtait à embarquer dans l’avion, elle reçoit un message d’alerte lui demandant de se mettre à l’abri. Elle raconte la difficulté à récupérer ses valises et sa peur lorsqu’elle a reçu ce message une deuxième fois, au milieu de la nuit.

Le Fribourgeois Bénédict Sapin vit lui à Dubaï. Il tente de rester calme, alors que sa famille est en visite et que l’aéroport – le plus fréquenté au monde – a été visé par un missile. «Avoir des missiles qui explosent au-dessus de vos têtes, c’est toujours impressionnant», témoigne-t-il. Pour autant, «on ne se sent pas particulièrement en danger», précise-t-il.

Plus de 1500 vols à destination du Moyen-Orient ont été annulés dimanche, soit 40% du trafic prévu, selon le cabinet spécialisé dans l’aéronautique Cirium.

>> Voir le sujet dans le 19h30 de la RTS:

Contenu externe

Swiss suspend les vols vers Dubaï et Tel-Aviv

Les compagnies les plus touchées sont Emirates (Dubaï), Qatar Airways (Doha) et Etihad Airways (Abu Dhabi). A Genève, ces trois compagnies assurent habituellement deux vols par jour vers la région. Depuis samedi matin, ces compagnies ne desservent toutefois plus aucune destination concernée.

De nombreuses autres compagnies ont également annoncé suspendre leurs vols dans la région durant plusieurs jours. Swiss a prolongé la suspension de ses vols vers Dubaï et Tel-Aviv: les liaisons vers Dubaï sont interrompues jusqu’au mercredi 4 mars inclus et celles vers Tel-Aviv jusqu’au dimanche 8 mars inclus.

>> Lorsqu’il s’agit d’évacuer ses ressortissants, la Suisse dépend souvent de l’aide étrangère:

Plus

Plus Politique suisse Il manque toujours un avion d’évacuation à la Suisse Ce contenu a été publié sur Une région sombre dans le chaos, et des Suisses doivent être évacués. Mais la Suisse n’a pas d’avion. Pourquoi au fait? lire plus Il manque toujours un avion d’évacuation à la Suisse

Ces mesures concernent aussi les itinéraires. Jusqu’au 4 mars, les avions de Swiss n’utiliseront pas l’espace aérien des Émirats arabes unis. Jusqu’au 8 mars, la compagnie évitera également les espaces aériens d’Israël, du Liban, de la Jordanie, de l’Irak, de l’Iran, du Koweït et de Bahreïn.

La compagnie aérienne, qui fait partie du groupe Lufthansa, a précisé qu’elle offrait aux passagers un remboursement ou une nouvelle réservation gratuite à une date ultérieure.

Helpline du DFAE Les ressortissants suisses sont invités à suivre les instructions des autorités locales et à contacter directement leur compagnie aérienne ou leur agence de voyage. Il leur est aussi recommandé de s’enregistrer sur l’application Travel Admin. La ligne d’assistance téléphonique du DFAE peut être jointe 24 heures sur 24 au +41 800 24 7 365 / +41 58 465 33 33 ou par mail à helpline@eda.admin.ch. Certains Suisses coincés au Moyen-Orient ont indiqué à la RTS que la ligne était surchargée samedi, mais la Confédération précise que les capacités de la ligne d’assistance ont été renforcées depuis. Le DFAE a également élargi ses mises en garde pour le Proche-OrientLien externe. Il déconseille désormais les voyages touristiques et non urgents à destination du Bahreïn, de la Jordanie, du Qatar, du Koweït, de l’Arabie saoudite et des Émirats arabes unis.

Les plus appréciés Les plus discutés

En conformité avec les normes du JTI Plus: SWI swissinfo.ch certifiée par la Journalism Trust Initiative