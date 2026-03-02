Où vivent les super-riches de Suisse?

La rive schwytzoise du lac de Zurich accueille les communes en tête du classement suisse pour la concentration de super-riches par rapport à la population, à commencer par Wollerau. Keystone/Alessandro Della Bella

La Confédération compte près de 6500 personnes qui gagnent plus d’un million de francs par an. Si la plupart d’entre elles vivent entre Zurich et Zoug, la Suisse romande et le Tessin en abritent également.

La Suisse est un pays riche, mais cela ne veut pas dire que tous ses habitants le sont. Une majorité de la population gagne un revenu annuel inférieur à 75’000 francs, et selon CaritasLien externe, près 750’000 personnes vivent sous le seuil de pauvreté. À l’opposé du spectre, quelque 6’427 contribuables gagnant plus d’un million de francs par an.

Ce chiffre ressort des données relatives à l’année fiscale 2022 (les plus récentes disponibles) de l’Administration fédérale des contributionsLien externe (AFC), que nous avons analysé afin de comprendre comment les revenus des personnes physiques se répartissent à l’échelle nationale et où vivent les plus riches du pays.

Les données publiées par l’Administration fédérale des contributions concernent un total de 5,4 millions de contribuables (personnes seules et familles) qui, en 2022, ont versé au total environ 13 milliards de francs d’impôt fédéral direct. Il en ressort que 80% de la population dispose d’un revenu inférieur à 80’000 francs. Et les super-riches représentent 0,12% des contribuables, soit 16 fois moins que ceux dont le revenu est égal à zéro.

La carte des tranches de revenus de l’ensemble des communes suisses est sans équivoque: les zones rouges – celles où se concentrent les super-riches – sont rares et clairement circonscrites. Moins de 200 communes, sur plus de 2’000, comptent parmi leurs habitants des personnes ou familles considérées comme super-riches au regard de l’impôt sur le revenu.

En chiffres absolus, les grands centres comme Zurich, Zoug et Genève se distinguent. Ils accueillent respectivement 498, 432 et 275 contribuables (personnes seules ou ménages) déclarant des revenus supérieurs à 83’000 francs par mois. Viennent ensuite des communes comme Freienbach, Wollerau et Küsnacht (ZH), qui comptent davantage de super-riches que Bâle (172), ainsi que Zollikon, Feusisberg, Baar ou Kilchberg (ZH).

Et la Suisse italienne?

Avec 100 contribuables à très hauts revenus, Lugano occupe la 12e place et distance largement la deuxième commune de Suisse italienne la mieux classée: Collina d’Oro (26). Mendrisio arrive en troisième position (16), tandis que Bellinzone et Porza se partagent la quatrième place avec 11 chacune.

Certaines régions suisses se démarquent clairement du reste du pays, majoritairement représenté (malgré les limites méthodologiques détaillées en fin d’article) par la couleur vert clair sur la carte. Cette zone couvre les près de 2’000 communes où aucun contribuable ne déclare gagner plus d’un million de francs par an.

Les zones où se concentre cette infime fraction de la population aux revenus les plus élevés sont peu nombreuses – et toutes situées au bord d’un lac.

En tête figure l’aire couvrant les cantons de Lucerne, Schwytz, Zoug et Zurich. Plusieurs communes y affichent des concentrations record de super-riches. Le record absolu revient à Wollerau (SZ): sur 100 contribuables, plus de quatre déclarent un revenu annuel supérieur à un million de francs. Derrière cette commune, où a vécu Roger Federer, on trouve sa voisine Feusisberg et de nombreuses autres localités situées dans un rayon d’une vingtaine de kilomètres autour de Zoug. Situation géographique, dynamisme économique, fiscalité attractive, discrétion, prestige et qualité de vie; ces communes présentent de nombreux facteurs qui attirent les très hauts revenus. Un phénomène de longue date qui se poursuit.

La région genevoise vient ensuite. Là aussi, plusieurs communes affichent une forte proportion de très hauts revenus par rapport à leur population. Cologny, Mies, Vandoeuvres, Collonge-Bellerive, Coppet, Anières, Founex, Corsier, Genthod, Commugny et Pregny-Chambésy se distinguent particulièrement.

Les autres régions, notamment autour de Bâle et de Lugano, apparaissent plus discrètement sur la carte. Autour de Bâle, plusieurs communes comptent des super-riches, mais leur part ne dépasse pas 1%. Porza, en revanche, atteint 1,01%: c’est la commune de Suisse italienne affichant la plus forte concentration de contribuables au-delà du million (Collina d’Oro: 0,84%). Au niveau national, Porza se classe 35e, devant des localités réputées comme St-Moritz (0,94%).

Une vue datant d’il y a quelques années de Porza, la commune avec la plus forte proportion de personnes à très hauts revenus de la Suisse italienne. Archivio Ti-Press/Benedetto Galli

Porza et Collina d’Oro restent toutefois des cas particuliers dans le paysage tessinois et, plus largement, en Suisse italienne. L’analyse globale des tranches de revenus montre que, dans la plupart des cantons latins – et plus encore en Suisse italienne et romanche –, les ménages à hauts revenus sont peu nombreux, la classe moyenne est large et les bas revenus représentent une part non négligeable.

Dans les vallées au sud des Alpes (mais aussi dans le Jura), les communes comptant des contribuables gagnant plus de 200’000 francs sont rares. Dans certains cas, le contribuable le plus aisé affiche un revenu net inférieur à 75’000 francs – une situation pratiquement inexistante sur le Plateau.

Les disparités régionales apparaissent encore plus nettement lorsqu’on observe la part des contribuables gagnant plus de 100’000 francs par an. Autour de Zurich, Zoug, Genève, Lausanne et Bâle, il est rare de trouver une commune où cette proportion est inférieure à 20%. Dans l’arc alpin et au sud du pays, en revanche, une telle proportion constitue l’exception.

En Suisse italienne, le taux le plus élevé est celui de Comano (29,47%), qui occupe la 206e place du classement national dominé par Uitikon (49,31%). De l’autre côté, la Suisse ne compte que15 communes abritant exclusivement des contribuables (personnes seules ou familles) dont le revenu annuel est inférieur à 100’000 francs. Trois d’entre elles – soit 20% – se trouvent au Tessin: Bosco/Gurin, Campo (Vallemaggia) et Cerentino.

Les données à la base de l’analyse Les données de l’Administration fédérale des contributions prises en compte comprennent aussi bien les cas «normaux» d’imposition (ceux où le revenu déterminant pour le taux d’imposition est identique au revenu imposable) que les cas «spéciaux» (ceux où le revenu déterminant pour le taux d’imposition diffère du revenu imposable, par exemple en raison d’une période fiscale incomplète ou de la présence de revenus imposés à l’étranger). Sont donc également inclus les non-résidents soumis à l’impôt fédéral direct (par exemple parce qu’ils possèdent une résidence secondaire en Suisse). En revanche, ne sont pas prises en considération les personnes domiciliées en Suisse imposées à la source ou au forfait. En outre, les contribuables dont l’état civil a changé au cours de l’année en raison du décès d’un des conjoints sont comptabilisés plus d’une fois dans la base de données de l’AFC: une première fois jusqu’à la date du décès en tant que couple marié et une seconde fois pour la période restante de l’année pour le conjoint survivant. Il est important de noter que tous les détails relatifs aux différentes communes ne sont pas rendus publics par l’AFC. Certains sont omis afin de préserver la protection des données et le secret fiscal.

Le revenu pris en compte Le revenu net enregistré dans la base de données de l’AFC, comme l’a également souligné le Conseil fédéral dans son Rapport sur la distribution de la richesse en Suisse, correspond à une valeur statistique déterminée à partir du revenu imposable auquel sont ajoutées les déductions fiscales pour enfants ou personnes à charge, pour primes d’assurance et intérêts sur les capitaux d’épargne ainsi que pour la double activité des conjoints. Ne sont donc pas inclus dans le revenu net l’ensemble des sources de revenus non soumises à l’imposition fédérale, y compris les gains en capital non imposés sur la fortune mobilière ainsi que les prestations de soutien publiques ou privées. Le revenu net est en outre influencé par les déductions fiscales accordées (il peut être fortement réduit, par exemple en cas de rénovation d’un bien immobilier ou de rachat de prestations auprès d’une caisse de pension).

