Pourquoi la Suisse renouvelle si souvent ses billets de banque

La première série de billets de banque de la BNS : le délai entre la création de la BNS en 1906 et l'ouverture de ses guichets n'a pas été suffisant pour créer de nouveaux billets. C'est pourquoi il a été décidé d'imprimer ces billets provisoires sur le modèle des anciens billets des banques d'émission, en y ajoutant une rosette rouge ornée de la croix suisse. SNB

La Banque nationale suisse (BNS) a récemment dévoilé l'apparence des futurs nouveaux billets de banque. Les billets actuels ne sont pourtant en circulation que depuis quelques années.

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Manuela Siegert, SRF Autres langues: 2 Deutsch de Deshalb erneuert die Schweiz ihre Banknoten so häufig original lire plus Deshalb erneuert die Schweiz ihre Banknoten so häufig

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Les personnes souhaitant payer en espèces et en francs suisses devront s’habituer à de nouveaux billets dès le début des années 2030. En ce qui concerne les couleurs, il n’y aura pas de changement à attendre. En revanche, il faudra faire avec de nouveaux motifs: des plantes locales au recto, des montagnes et des bâtiments au verso, généralement sans présence humaine.

Voici la nouvelle série de billets de banque:

Précédent Suivant Le concours organisé par la Banque nationale suisse pour la conception d’une nouvelle série de billets de banque a été remporté par le bureau de design Emphase, basé à Lausanne. SNB Selon le projet présenté, les billets représenteront, d’un côté, différentes plantes et, de l’autre, des motifs liés à l’architecture, à la culture, aux transports et aux paysages du pays. SNB La décision concernant le motif définitif des billets de banque est prise par le Conseil de la Banque nationale suisse. SNB La mise en circulation de nouveaux billets de banque n’est pas prévue avant le début des années 2030. SNB Au départ, plus de 300 designers et équipes de designers actifs en Suisse ont participé au concours. SNB Image 1

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Avec cette dixième série, de nouveaux billets en francs seront déjà en circulation après 12 à 15 ans, la série actuelle ayant été introduite par la BNS entre 2016 et 2019.

C’est un cycle relativement court, surtout en comparaison avec les billets en euros, qui sont toujours en circulation depuis l’introduction de la monnaie unique en 2002.

Séries de billets suisses de la BNS

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La Banque nationale suisse (BNS) invoque systématiquement la sécurité pour justifier ces changements fréquents. «Il est important pour nous que les billets suisses restent hautement sécurisés afin d’éviter toute contrefaçon», explique Antoine Martin, vice-président de la BNS. «L’intégration de nouvelles mesures de sécurité prend du temps. C’est pourquoi il est important de commencer dès maintenant.»

La BNS souhaite conserver son avance sur les autres devises. Elle n’a pas souhaité préciser les éléments optimisés dans les nouveaux billets.

Précédent Suivant La première série de billets de banque de la BNS : le délai entre la création de la BNS en 1906 et l’ouverture de ses guichets n’a pas été suffisant pour créer de nouveaux billets. C’est pourquoi il a été décidé d’imprimer ces billets provisoires sur le modèle des anciens billets des banques d’émission, en y ajoutant une rosette rouge ornée de la croix suisse. SNB Le billet de guerre : en 1918, ce billet a été conçu et émis en tant que « billet de guerre ». Il représente Guillaume Tell. Un billet de 20 francs a suivi en 1930. Ils font partie de la troisième série de billets de banque de la BNS. SNB À l’époque, la pièce de 5 francs était thésaurisée en cas de guerre ou de crise grave, ce qui la retirait en grande partie de la circulation. C’est pourquoi la BNS a émis ce billet de 5 francs. Il fait partie de la deuxième série de billets de banque, mise en circulation pour la première fois entre 1911 et 1914. SNB Les billets de réserve : pendant la Seconde Guerre mondiale, les deux peintres Victor Surbeck et Hans Erni ont été chargés par la BNS de concevoir de nouveaux billets. Cependant, aucun billet de cette série (la quatrième) n’a jamais été mis en circulation. Ces billets ont servi de réserve. SNB Pour la première fois dans l’histoire des billets de banque suisses, les quatre plus grosses coupures de la cinquième série forment un ensemble thématique et formel, le portrait figurant au recto étant lié au motif du verso. Par ailleurs, c’est en 1956 qu’un billet de 10 francs a été non seulement imprimé, mais aussi mis en circulation pour la première fois. SNB À la fin des années 60, la BNS a entièrement revu sa politique en matière de conception et de fabrication des billets de banque. Pour la sixième série de billets (1976), la Banque nationale a, pour la première fois, assumé seule la responsabilité de la planification, de l’organisation et de la réalisation. SNB Les billets de la septième série (1984) n’ont jamais été mis en circulation, mais ont uniquement servi de réserve. La septième série a été la dernière série de réserve. Au lieu d’une série de réserve, le système de sécurité des billets de la huitième série a été continuellement perfectionné. SNB C’est lors de la conception de la huitième série de billets de banque, en 1995, que le traitement électronique des images a été utilisé pour la première fois. Le concept de sécurité a également été adapté. Des éléments de sécurité transparents ont alors été introduits. La BNS a retiré ces billets de la circulation au 30 avril 2021. Ils ne constituent donc plus un moyen de paiement officiel. SNB La neuvième série de billets de banque a été mise en circulation par étapes à partir de 2016. Le billet de 50 francs a été le premier à être émis, en avril 2016. Le billet de 100 francs, mis en circulation le 12 septembre 2019, vient clore cette série. Ces billets ont cours légal. Keystone / Alessandro Crinari Image 1

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Un deuxième point est soulevé par Michael Zagorowski, numismate chez Erwin Dietrich AG, négociant en monnaies à Zurich: les normes de conception de la Banque nationale suisse. «Les billets suisses sont internationalement reconnus comme une référence en matière de qualité graphique et de contenu. Cette norme exige un renouvellement périodique qui va au-delà de simples mises à jour techniques et reflète l’identité culturelle du pays.»

Des bénéficiaires variés

De nombreux acteurs bénéficient des nouveaux billets. Outre les détaillants, les institutions financières et le grand public, qui ont un intérêt à disposer de billets infalsifiables, Michael Zagorowski mentionne également l’économie réelle: «Les imprimeurs et les fournisseurs de technologies de sécurité profitent directement des nouvelles commandes et utilisent chaque série comme une opportunité pour mettre en place et développer des technologies innovantes.»

Enfin, les nouvelles séries représentent également, pour sa profession, «un ajout toujours très recherché aux collections».

Un coût de 50 millions de francs

Un autre acteur important a récemment été mis sous les projecteurs. L’agence Emphase, basée à Lausanne et à Berne, a remporté le concours et consacrera les cinq prochaines années au développement des billets jusqu’à leur commercialisation.

La cofondatrice Fabienne Kilchör déclare à propos des éléments de sécurité: «En réalité, le billet est d’un format relativement petit. Mais nous explorons simultanément la micro-conception et nous retrouvons soudain face à une surface équivalente à celle d’un terrain de football.»

Le vice-président de la BNS, Antoine Martin, estime que le développement des nouveaux billets coûtera à la BNS environ 50 millions de francs suisses.

Comment l’UE gère ses billets de banque Les mêmes billets de banque circulent dans la zone euro depuis l’introduction de la monnaie unique en 2002, soit depuis 24 ans. Bien qu’une deuxième série (sans le billet de 500 euros) remplace progressivement la première, la série originale reste valide. La Banque centrale européenne (BCE) travaille actuellement sur une nouvelle série. Le Conseil des gouverneurs de la BCE devrait se prononcer sur son design d’ici fin 2026. Aucune date de lancement n’a encore été fixée. Pour le numismate Michael Zagorowski, ce cycle plus long n’est pas surprenant: «Dans la zone euro, l’immensité du territoire monétaire rend les changements fréquents beaucoup plus complexes. Une nouvelle série doit être introduite, présentée et gérée logistiquement dans de nombreux pays simultanément, ce qui allonge et renchérit le processus.» L’effort serait bien plus important avec le dollar américain, largement répandu dans le monde.

Traduit de l’allemand avec un outil de traduction automatique/ptur

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