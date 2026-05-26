Pourquoi les jeunes ne sortent-ils plus?

Sarah et Celine Meier : les deux sœurs préfèrent toutes les deux une soirée jeux à la piste de danse._ SRF / Anna Kreidler

Une soirée jeux au lieu d'une nuit en boîte: de moins en moins de jeunes sortent aujourd'hui. «Si je ne m'amuse pas, je peux aussi bien rester chez moi». Des jeunes racontent pourquoi la vie nocturne perd de son importance pour eux - et ce qui la remplace désormais.

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Anna Kreidler, SRF Autre langue: 1 FR original Italiano it Perché i giovani non escono più la sera? lire plus Perché i giovani non escono più la sera?

«Je ne suis jamais allée en boîte», dit Céline Meier, 20 ans. Elle ne passe donc pas son samedi soir en sortie, mais à la maison, à la table de la salle à manger, pour une soirée jeux avec sa jeune sœur et une amie. Toutes trois n’apprécient guère la vie nocturne. Trop de monde à la fois, ce n’est pas son truc, déclare Sarah Meier, la sœur de Celine.

Contenu externe

Ce n’est pas le cas des parents de Céline et Sarah: ils se préparent à sortir et vont manger à l’extérieur.

Rencontre en soirée

«Nous nous sommes rencontrés en soirée, dans une discothèque à Bâle», racontent Jürgen et Nadja Meier. Vers deux heures du matin, se souvient Nadja, ils ont commencé à discuter. Jürgen l’a invitée à un concert de Bon Jovi deux semaines plus tard. Le hic, c’est qu’il n’avait pas encore de billets à ce moment-là.

Jürgen et Nadja Meier : Les parents s’apprêtent à sortir. Ils vont dîner dans un bon restaurant avec des amis._ SRF / Anna Kreidler

«J’ai un peu bluffé», sourit Jürgen. Et ça a marché: ils sont bel et bien allés au concert. C’était il y a 30 ans et depuis, ils sont en couple.

Mais les parents peuvent tout à fait comprendre pourquoi leurs filles ne vont pas en club. Les temps ont changé: «Avant, nous étions organisés en cliques et nous nous sentions en sécurité, se souvient Jürgen. Mais je trouve aussi qu’elles passent à côté de quelque chose, de cette insouciance», ajoute Nadja.

Puis les parents s’en vont à leur soirée.

Pas de lieu pour l’insouciance

«Cette insouciance que décrivent les parents de Céline et Sarah, je ne l’ai jamais eue en sortant», dit Linda Murray, une amie de la famille. «Si j’avais été jeune autrefois, j’aurais volontiers tenté l’expérience», explique Céline.

Aujourd’hui, c’est différent. L’une des raisons est le sentiment d’insécurité. «J’ai déjà entendu des personnes dire qu’on avait mis du GHB dans leur boisson. C’est quelque chose qui m’effraie», dit Celine.

Linda et «le jeu de la vie» : cette jeune adulte travaille au service de restauration d’une maison de retraite et fait des études de psychologie._ SRF / Anna Kreidler

Linda aussi a fait de mauvaises expériences. «Une fois, une de mes connaissances s’est effondrée dans le club, nous ne savions pas pourquoi». Face à cette situation, elle s’est sentie impuissante, raconte Linda. «Je peux compter sur les doigts d’une main le nombre de fois où je suis allée en club». Mais lorsque le cadre s’y prêtait, elle y a pris du plaisir – par exemple à l’Oktoberfest ou à une soirée Taylor Swift.

Une autre raison pour laquelle la vie nocturne n’est pas particulièrement attirante pour les trois jeunes femmes: elles ne boivent pas ou très peu d’alcool.

Et elles ne sont pas les seules à faire preuve de réticence à l’égard des sorties.

Les jeunes sortent moins souvent en boîte

Un article de l’université de Zurich Lien externedatant de 2023 le montre: les jeunes sortent nettement moins aujourd’hui que dans les années 2000. En 2007, environ un tiers d’entre eux déclaraient aller en boîte au moins une fois par semaine. En 2022, ils étaient moins de 10%.

Vito Paternostro, un employé de cabinet d’avocats âgé de 24 ans, avait de grandes attentes concernant la vie nocturne._ SRF / Anna Kreidler

Les chiffres actuelsLien externe de l’Office fédéral de la statistique le montrent également. Ces dernières années, les clubs ont été relégués au bas de l’échelle des activités de loisirs des jeunes en Suisse. A la place, ils font des randonnées, du sport et jouent à des jeux de société.

Des attentes élevées, peu de rencontres

Il y a pourtant des jeunes qui se réjouissent de leur première sortie, comme Vito Paternostro, 24 ans. «J’ai deux sœurs plus âgées et elles m’ont raconté des choses formidables à ce sujet». Il se réjouissait de pouvoir nouer de nouvelles amitiés et de s’amuser. Mais la réalité a été tout autre.

Céline apprécie ces moments passés ensemble: «Les discussions avec mes amies m’apportent énormément.» SRF / Anna Kreidler

Au club, il n’a rencontré personne. «Si j’abordais une jeune femme, une de ses amies l’éloignait immédiatement.» Peut-être pensaient-elles que les hommes présents n’avaient qu’un seul objectif: draguer, suppose Vito. Ainsi, aucune conversation n’aurait été engagée.

De plus, il a été témoin de violences lors de ses sorties. «Cela change l’atmosphère», relève-t-il. Si c’est pour dépenser de l’argent pour l’entrée et les boissons et ne pas vraiment s’amuser, autant rester chez soi.

Violence et vie nocturne: existe-t-il des chiffres à ce sujet? Il n’existe pas de statistiques ou de chiffres sur la violence dans la vie nocturne suisse. Il n’est donc pas possible de tirer de conclusions. Les jeunes dans cet article citent le manque de sentiment de sécurité comme l’une des raisons pour lesquelles ils préfèrent rester chez eux. Mais la violence durant les sorties nocturnes a-t-elle vraiment augmenté? Interrogée à ce sujet, la police cantonale bernoise écrit que les actes de violence nocturnes ont eu tendance à augmenter ces dernières années. La ville de Zurich écrit quant à elle qu’elle perçoit une tendance au recul.

À la recherche d’alternatives

Vito Paternostro aime lire, cuisiner et faire de la pâtisserie pendant son temps libre. Mais comme les contacts sociaux lui manquent, il cherche une alternative. «Je vais à la salle de sport parce que c’est très facile de discuter», dit-il. On discute de tout – comment s’est passée la semaine, comment on se sent. C’est ainsi qu’il s’est fait de nouveaux amis. Avec eux, il va parfois jouer au billard ou dans un bar. «Là-bas, on peut bien discuter et l’ambiance est bonne.»

Celine Meier apprécie également d’être avec des amies. L’échange avec elles lui apporte énormément. Elle fait actuellement une maturité professionnelle avec une spécialisation en art et en design. Le week-end, elle apprécie justement ce temps. Elle peut apprendre beaucoup de ses amies, par exemple de Linda Murray qui, malgré ses études exigeantes, trouve toujours du temps pour elle.

Passer du temps avec des gens est pour elle le plus important – et aucun club ne peut remplacer cela, selon Celine.

Traduit de l’allemand à l’aide de l’IA/rem

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