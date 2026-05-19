Peut-on encore stopper la propagation du raton laveur?

Les ratons laveurs envahissent les jardins et les maisons, vident les bassins de leur contenu et saccagent tout ce qui leur tombe sous la dent. Keystone / Georgios Kefalas

Les ratons laveurs se répandent en Suisse. Ces animaux sont considérés comme exotiques et nuisibles. La SRF a accompagné des chasseurs de ratons laveurs.

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Ce matin, le chasseur argovien Sandro Zürcher est parti de bonne heure chercher un raton laveur capturé. L’animal est tombé dans un piège placé dans les combles d’une vieille maison, ce qui a envoyé une alerte sur le téléphone portable de Sandro Zürcher. C’est déjà le septième raton laveur attrapé en deux ans dans le petit village de Wil en Argovie.

Sandro Zürcher travaille pour le compte de la section chasse et pêche du canton d’Argovie. Il sort le piège de la maison et tue le raton laveur au fusil. «Ce sont des animaux mignons, mais ils peuvent faire de terribles dégâts», explique-t-il.

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Thomas Amsler, de la section chasse et pêche du canton d’Argovie, est surveillant de la réserve ornithologique du lac de barrage de Klingnau. Selon lui, le raton laveur est un chasseur très habile, non seulement au sol, mais aussi dans les arbres.

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Les ratons laveurs menacent les espèces locales. C’est l’une des raisons pour lesquelles les autorités suisses se préparent pour éviter un fléau tel que celui que connaît l’Allemagne. Les ratons laveurs causent aussi des dégâts dans les maisons, souvent dans les combles. Et ils transmettraient des maladies comme le dangereux ascaris, un parasite qui s’attaque au foie et aux poumons de l’homme.

Des marshmallows comme appât

En bordure de la réserve ornithologique du lac de barrage de Klingnau, un propriétaire de maison a contacté Thomas Amsler. Un raton laveur rôde la nuit dans son jardin. Le propriétaire craint que le raton laveur ne sévisse dans les combles et cause des dommages coûteux à l’isolation.

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Thomas Amsler installe un piège en forme de boîte entre le cabanon de jardin et l’étang. Des marshmallows et des raisins secs servent d’appât. Le raton laveur ne se montrera toutefois plus dans ce cas. Selon le surveillant de la réserve, la capture des ratons laveurs est coûteuse et difficile.

Une propagation rapide en Argovie et dans la région de Bâle

Par rapport à l’Allemagne, où l’on estime à deux millions le nombre de ratons laveurs, la Suisse en compte encore peu. Mais les experts jugent certain qu’ils ne pourront plus être chassés et continueront à se propager. On ne sait pas combien il y a de ratons laveurs en Suisse. Dans le canton d’Argovie, le nombre d’animaux abattus a doublé en un an, passant de 27 à 54.

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En tant que néozoaire, cet animal importé d’Amérique du Nord met en danger les espèces locales d’amphibiens et d’oiseaux. Sarah Hummel, biologiste au centre suisse d’information Info Fauna, estime que ce sont surtout les espèces déjà fortement sous pression en Suisse qui sont menacées, «par exemple le vanneau huppé, un oiseau qui niche typiquement au sol».

La Suisse se trouve actuellement à la limite sud de l’aire de répartition de sa population, explique Sarah Hummel. «Dans deux ou trois décennies, les ratons laveurs pourraient atteindre en Suisse une densité comparable à celle qui existe aujourd’hui dans le nord de l’Allemagne». Les ratons laveurs ne peuvent pas être chassés, dit-elle. Mais il est possible de les ralentir.

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