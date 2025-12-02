Quand la rivière saisit la justice

Des initiatives similaires existent ailleurs:

Des droits pour la Terre mère: une pétition mondiale veut recueillir un million de signatures pour une déclaration des droits de la Terre mère, à adopter par l’ONU. Parmi les initiateurs figure Doris Ragettli, du canton de Zoug. L’objectif: reconnaître la nature comme un être vivant, avec des droits et une protection.

Appel du Rhône: en Suisse romande, un collectif milite pour accorder une personnalité juridique au Rhône. Il est soutenu par les «Grands-parents pour le climat» de Lausanne, le WWF et la ville française de Lyon.

Je suis le fleuve: En Nouvelle-Zélande, le fleuve Whanganui est reconnu comme une entité vivante depuis 2017. Pour les Maori, il est un ancêtre: le polluer revient à leur nuire. Deux gardiens représentent ses intérêts. Le parc national Te Urewera et le mont Taranaki bénéficient aussi de ce statut.

Au Canada, la rivière Magpie possède des droits: exister, s’écouler et saisir la justice. Ses gardiens veillent à ce qu’elle soit protégée, notamment contre les projets hydroélectriques.

En Équateur, la Constitution reconnaît explicitement les droits de la nature. En Colombie, le fleuve Atrato est un sujet de droit. En Espagne, la lagune du Mar Menor et son bassin bénéficient de droits à la protection et à la restauration. Tout citoyen espagnol peut agir en justice pour elle.