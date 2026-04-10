Ryan Gosling porte un t-shirt d’un groupe suisse pour sauver la planète

Dans cette épopée de science-fiction au récit non linéaire, le t-shirt apparaît à chaque fois que Ryan Gosling est filmé dans le vaisseau spatial. Sony Pictures

La Suisse fait un tour dans l'espace avec Ryan Gosling dans le blockbuster «Project Hail Mary». L'astronaute porte un t-shirt du duo de guitaristes zurichois Hermanos Gutiérrez. Et ce n'est pas un hasard.

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Claudio Landolt, SRF Autres langues: 2 Deutsch de Ryan Gosling rettet die Erde in T-Shirt von Schweizer Band original lire plus Ryan Gosling rettet die Erde in T-Shirt von Schweizer Band

Русский ru Райан Гослинг спасает Землю в футболке от рок-группы из Швейцарии lire plus Райан Гослинг спасает Землю в футболке от рок-группы из Швейцарии

Dans son nouveau film «Project Hail Mary», Ryan Gosling part en mission interstellaire pour empêcher l’extinction du soleil et sauver l’humanité.

Le fait que la superstar porte un t-shirt du groupe zurichois Hermanos Gutiérrez, véritable prodige de la guitare, semble tout à fait approprié. Le t-shirt jaune porte l’inscription «Blood Milk Moon», le titre d’une de leurs chansons.

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Non seulement le t-shirt des Hermanos Gutiérrez est en phase avec le thème du film, mais il confère aussi une touche de coolitude alternative à la mission spatiale de Ryan Gosling.

Les personnes qui pensent que les frères guitaristes ne maîtrisent que les sons du désert se trompent: depuis leur album «Sonido Cósmico» sorti en 2024, ils s’y connaissent très bien en sons cosmiques.

L’idée était de Ryan Gosling

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Pour Estevan Gutiérrez, l’un des membres du duo à succès, cette demande a néanmoins été un moment surréaliste: leur manager de Los Angeles les a contactés pour leur annoncer que Ryan Gosling souhaitait porter le t-shirt dans le film. «C’était l’idée de Gosling», dit-il avec joie. Lorsqu’ils l’ont vu plus tard dans le film, lui et son frère Alejandro Gutiérrez ont été très émus.

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Résultat: une visibilité maximale. Le film domine le box-office mondial et il est aussi en tête du classement en Suisse depuis des semaines. Les commentaires sous le clip de «Blood Milk Moon» sur YouTube attestent que le public attentif du film découvre à son tour leur musique par ce biais.

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Une bande-son magique pour les séries

La proximité des frères Gutiérrez avec le monde du cinéma n’est pas tout à fait nouvelle. Leurs morceaux apparaissent régulièrement dans des séries et des films. Cela a récemment été le cas, par exemple, dans de grandes productions telles que «R. J. Decker», «Pluribus» ou «Outer Banks».

Qu’il s’agisse de polar, de science-fiction ou de drame d’action, leur son cinématographique s’adapte aux récits les plus divers. Ce n’est donc pas un hasard si Hollywood y prête également l’oreille et opte pour un t-shirt Hermanos Gutiérrez.

Un film avec Jack Johnson et un nouvel album

Le chanteur-compositeur Jack Johnson apprécie lui aussi le son des Gutiérrez. Il a engagé le duo pour composer avec lui la bande-son de son nouveau film documentaire «Surfilmusic», suivi d’une tournée commune en automne. Le 15 août, le duo de guitaristes fera cependant une halte sans Jack Johnson comme tête d’affiche aux Semaines musicales de Winterthour. Un nouvel album devrait également sortir en septembre.

Avec la bénédiction de Ryan Gosling, une chose est désormais sûre: le son des frères Gutiérrez a véritablement décollé.

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