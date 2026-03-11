Au moins six victimes dans l’incendie présumé volontaire d’un car postal à Chiètres

Six morts et cinq blessés après l'incendie d'un car postal à Chiètres / Kerzers (FR) Keystone-SDA

Au moins six personnes sont mortes dans l'incendie d'un car postal mardi en début de soirée à Chiètres (Kerzers en allemand) dans le canton de Fribourg. Quatre autres passagers et un secouriste sont blessés, a indiqué la police fribourgeoise, qui privilégie l'acte volontaire mais écarte pour l'heure la piste terroriste.

Parmi les cinq blessés, trois sont dans un état grave, un ayant été héliporté à l’hôpital.

Les causes du sinistre ne sont pas encore connues, mais la police cantonale fribourgeoise privilégie la cause humaine. «Une personne pourrait être à l’origine de cet incendie», a indiqué mardi soir un porte-parole de la police lors d’un point presse.

«Des témoignages ont parlé d’une personne qui a agi sciemment avec un engin incendiaire», a relevé Frédéric Papaux, porte-parole de la police. La police écarte pour l’heure l’hypothèse d’un acte terroriste. Elle compte sur l’audition des passagers et des blessés pour connaître le déroulement des faits.

La police donnera une nouvelle conférence de presse mercredi à 14h00.

>> Les premières images tournées par la RTS:

Contenu externe

Passagers paniqués

C’est mardi vers 18h25 que la police a été informée qu’un car postal assurant la liaison entre Guin et Chiètres était en feu sur la route de Morat, au milieu de la commune fribourgeoise. Des passagers paniqués sont sortis du véhicule en flammes. Aucun autre véhicule n’est impliqué dans ce drame.

Neuf ambulances et un hélicoptère de la Rega ont été dépêchés sur place. La police n’a pas pu dire combien de passagers se trouvaient dans le bus au moment de l’incendie.

Elle n’était pas non plus en mesure de donner des informations sur les six personnes décédées. Interrogé par l’agence Keystone-ATS, un porte-parole de la police cantonale de Fribourg a indiqué mercredi matin que les travaux médico-légaux nécessaires étaient en cours et que l’identification des victimes pourrait prendre plusieurs jours.

>> L’interview du conseiller d’Etat fribourgeois en charge de la Sécurité et de la Justice Romain Collaud dans la Matinale de la RTS:

Contenu externe

La route où a eu lieu l’incendie a été rouverte à la circulation mercredi matin. Le car postal incendié, dans lequel six personnes sont mortes et quatre autres ont été blessées, a été évacué, a constaté sur place un photographe de l’agence Keystone-ATS.

Guy Parmelin adresse ses condoléances

«Cette nouvelle tragique nous touche tous profondément. Nos pensées accompagnent les blessés ainsi que les proches des personnes décédées. Une équipe de soutien psychologique (Care-Team) sera à la disposition des collaborateurs dès demain (mercredi)», a réagi la compagnie Car Postal, précisant être en contact étroit avec les autorités.

«Cela me bouleverse et m’attriste que des personnes aient de nouveau perdu la vie en Suisse lors d’un grave incendie. Les circonstances sont en cours d’éclaircissement. J’adresse mes sincères condoléances aux proches des victimes de Kerzers. Et mes pensées vont aussi aux blessés ainsi qu’aux équipes de secours», a réagi sur le réseau social X, le président de la Confédération Guy Parmelin.

Contenu externe Es bestürzt mich und macht traurig, dass wiederum Menschen in der CH bei einem schweren Brand ums Leben gekommen sind. Die Hintergründe werden geklärt. Den Angehörigen der Verstorbenen von Kerzers spreche ich mein Beileid aus. Und ich denke an die Verletzten & die Rettungskräfte. — Guy Parmelin (@ParmelinG) March 10, 2026 Lien externe

Soutien psychologique

Afin d’aider l’enquête, la police a lancé un appel à témoins. Elle a annoncé l’ouverture d’une hotline (0800 261 700) destinée aux personnes ayant été témoin de l’incident ou à d’éventuels autres blessés impliqués.

