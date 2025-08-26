Un climatologue l’affirme: «des canicules de cinq semaines sont possibles»

La Suisse se réchauffe particulièrement vite. Keystone / Anthony Anex

Quelle pourrait être la température maximale en Suisse? Combien de temps les vagues de chaleur pourraient-elles durer? L’École polytechnique de Zurich (EPFZ) a étudié ces questions et a maintenant présenté des scénarios du pire cas pour le climat suisse.

C’est Erich Fischer, climatologue et professeur à l’EPFZ, qui a élaboré ces scénarios. La radiotélévision publique alémanique SRF lui a demandé si les infrastructures critiques comme les hôpitaux ou les fournisseurs d’électricité devraient s’y préparer.

Erich Fischer Erich Fischer est professeur à l’EPFZ (École polytechnique fédérale de Zurich). En 2007, il a terminé sa thèse de doctorat à l’Institut pour l’atmosphère et le climat de l’EPFZ. Par la suite, il a travaillé comme postdoctorant au National Center for Atmospheric Research (NCAR) à Boulder, Colorado, et comme chercheur invité à l’Université de Reading, en Angleterre, avant de revenir à l’EPFZ.

SRF News: Erich Fischer, l’été en Suisse a été chaud en juin et en août, pluvieux et frais en juillet…

Le changement climatique ne signifie plus un joli temps estival. Cela signifie que par temps anticyclonique, lorsque le soleil brille, il ne fait plus entre 26 et 27 degrés comme auparavant, mais très chaud, entre 32 et 33 degrés. La période de températures élevées s’est étendue de juin jusqu’en septembre. Et lorsqu’il pleut, comme en juillet, il pleut souvent à verse.

Vous étudiez les climats extrêmes. La Suisse se réchauffe-t-elle particulièrement vite?

Nous devons toujours adapter nos présentations et interviews. Cela est particulièrement vrai en ce qui concerne les journées et nuits chaudes: les journées chaudes sont devenues 3,5 degrés plus chaudes depuis le début du 20e siècle, et les nuits chaudes sont devenues 4,5 degrés plus chaudes. Nous sommes dans une région qui se réchauffe intensément. Si autrefois les nuits étaient de 17 à 18 degrés, elles sont aujourd’hui de 22 à 23 degrés.

Quelle est la chaleur maximale possible en Suisse?

Nous savons qu’il existe des limites physiques: il ne peut pas faire indéfiniment plus chaud. Selon nos scénarios, les températures maximales pourraient être de 3 à 6 degrés supérieures aux valeurs actuelles. À Zurich, des températures de 43 à 44 °C sont possibles, à Bâle et Genève de 44 à 45 °C, et au Tessin de 45 à 46 °C. Il s’agit d’un scénario du pire cas, pas d’un scénario probable. Mais nous recommandons que les infrastructures critiques s’y intéressent pour savoir si elles seraient prêtes au cas où cela se produirait.

Combien de temps les vagues de chaleur pourraient-elles durer?

Cela nous inquiète encore un peu plus. Certains scénarios montrent qu’à Zurich, il pourrait faire plus de 35 degrés pendant trois semaines. Dans un autre scénario, s’il y a plusieurs zones de haute pression, on observe une vague de chaleur de cinq semaines. Dans ce scénario, la canicule serait brièvement interrompue deux fois, comme lors de l’été caniculaire de 2003 pendant un à deux jours, mais les températures remonteraient ensuite. Cela pourrait avoir des impacts importants si les températures restent plus longtemps dans une plage qui, auparavant, n’était atteinte que certains jours.

Révolution dans les prévisions météorologiques En ce moment, une révolution est en cours dans les prévisions météorologiques, déclare le climatologue Erich Fischer. Les grandes entreprises technologiques ont développé leurs propres modèles météorologiques en un temps record. Ces modèles surpassent souvent les modèles existants, même sur une échelle de cinq à dix jours. Cependant, selon Erich Fischer, ils présentent encore de grandes faiblesses: ils sont souvent fiables, mais pas toujours. Et justement, lorsqu’ils sont cruciaux, ils peuvent échouer. Un exemple serait des événements jamais survenus auparavant, comme une tempête Lothar ou une vague de chaleur dépassant tout ce qu’on a connu. Selon Erich Fischer, l’intelligence artificielle ne prédira pas les températures record ni les événements extrêmes qui deviennent plus fréquents avec le changement climatique. Elle ne pourra pas non plus prévoir avec précision les orages à venir ni le prochain été.

À quoi servent ces scénarios?

Nous les mettrons à disposition dans le prochain rapport sur les scénarios climatiques pour la Suisse, qui paraîtra en novembre. En ce qui concerne l’approvisionnement en électricité, nous avons un Centre de science de l’énergie à l’EPFZ. Nous y examinons si la consommation d’électricité augmentera en raison d’un recours accru à la climatisation. En parallèle, nous souhaitons aussi comprendre les impacts sur la faune – dans les milieux aquatiques, mais aussi chez les animaux domestiques et d’élevage.

