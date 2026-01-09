Un jeune violoncelliste vaudois remporte la finale de «Prodiges» sur France 2

Lyam, jeune violoncelliste vaudois de 16 ans, a remporté le télécrochet Prodiges 19h30 / 2 min. / samedi à 19:30

Lyam Chenaux a été sacré jeudi vainqueur de l'émission française "Prodiges". Le jeune passionné de violoncelle remporte une bourse de 10'000 euros et pourra enregistrer un disque auprès d'un prestigieux label. La RTS a pu le rencontrer le soir de la finale télévisée, savourée avec ses proches.

Sujet tv: Stephen Mossaz Adaptation web: Julie Liardet, RTS

«Ce prix est très particulier pour moi (…), il va m’apporter beaucoup de visibilité et peut me donner beaucoup d’opportunités», se réjouit Lyam Chenaux dans le 19h30.

Le violoncelliste âgé de seize ans a dû garder le secret pendant trois mois, car l’émission était enregistrée en avance. Le soir de la diffusion de la finale – lors de laquelle il a interprété Libertango de Piazzolla et Caruso de Lucio Dalla pour la sélection du Grand Prix – il a donc enfin pu savourer sa victoire avec ses proches.

«C’est super particulier de revoir cette victoire et cette performance ce soir, parce que c’est quelque chose qu’on a vécu, qui était très intense sur le moment», décrit Lyam Chenaux. «Cela fait vraiment plaisir de revoir ça et de se remémorer tous ces très beaux moments», poursuit-il.

«Vraiment mérité»

«Je suis heureuse que les jurés aient su voir son côté artistique, son côté très professionnel, le travail qu’il y a derrière», souligne la maman Alice Chenaux.

«C’est vraiment mérité», abonde Victor, un ami. «Toutes les heures qu’il a passées (à jouer du violoncelle), toutes les choses qu’il a loupées, tout ce qu’on faisait et que lui ne faisait pas, ça lui apporte beaucoup de mérite», estime-t-il.

Il faut dire que Lyam Chenaux joue du violoncelle depuis plus de 10 ans. Il répète durant trois à six heures par jour. Il donne des concerts à travers le monde et a déjà reçu plus d’une soixantaine de prix. En parallèle, le jeune Vaudois continue d’étudier pour passer son bac et son bachelor à la Haute Ecole de Musique Genève-Neuchâtel.

Après Camille Bertholet

Lyam Chenaux n’est pas le premier Suisse à avoir gagné cette émission française de jeunes talents. Camille Bertholet a gagné en notoriété à quinze ans, grâce à sa victoire lors de la première saison du télécrochet.

Lyam Chenaux espère désormais pouvoir commencer une carrière professionnelle. Il rêve d’intégrer un orchestre de renom.

