Une attaque fongique menace la plus longue passerelle en bois de Suisse

La passerelle en bois qui enjambe le lac de Zurich entre Rapperswil-Jona et Hurden est la plus longue de Suisse. De plus, le pont fait partie du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Keystone / Steffen Schmidt

Tous les poteaux de la passerelle qui enjambe le lac de Zurich sont infestés par un champignon qui les fait pourrir.

Elle mesure deux mètres et demi de large, 841 mètres de long et fêtera bientôt son 25e anniversaire. Depuis son inauguration en 2001, la passerelle en bois entre Hurden (SZ) et Rapperswil-Jona (SG) au-dessus du lac de Zurich, le long de la digue, est devenue incontournable.

Mais le plus long pont en bois de Suisse est menacé. Alors que la passerelle est devenue au fil des ans un pôle d’attraction touristique et un emblème de la région, un champignon ronge les pieux en chêne.

Ce champignon s’appelle la Dédalée du chêne, une espèce qui attaque le bois de chêne et le fait pourrir. À l’heure actuelle, tous les piliers sur les 841 mètres sont touchés, mais à des degrés divers. Les piliers en chêne massif auraient dû avoir une durée de vie entre 50 et 80 ans.

Un champignon contre le champignon

Ces dernières années, les autorités ont tenté de lutter contre la dégradation de la passerelle. Entre autres avec un champignon: «Nous avons pulvérisé les piliers chaque année et effectué des forages sous pression pour voir comment le bois réagissait», explique Ueli Dobler, conseiller municipal de Rapperswil-Jona.

Mais ces mesures n’ont eu qu’un effet limité. D’année en année, il devient de plus en plus difficile et coûteux de maintenir la stabilité du pont en bois.

«Nous investissons environ 200’000 francs par an pour que la passerelle puisse être empruntée sans risque d’accident», explique Ueli Dobler. La construction du pont en bois a initialement coûté 3,5 millions de francs.

«C’est un produit de la nature», poursuit le conseiller municipal. Le fait qu’un champignon ait attaqué le bois est simplement un coup du sort.

Une photo datant de l’année 2000, lorsque le pont en bois a été construit. Les pieux dans le lac sont en chêne massif, qui a en principe une durée de vie de 50 à 80 ans. Keystone / Elisabeth Günthardt

Il est possible que la passerelle doive être entièrement reconstruite. Il n’existe actuellement aucune solution rapide contre l’infestation fongique. Ueli Dobler déclare: «Nous sommes en train d’évaluer ce que nous pouvons conserver et ce que nous devons remplacer.» Ensuite, nous saurons combien coûtera le sauvetage de la passerelle.

Une solution dans les prochaines années?

Outre la ville de Rapperswil-Jona, la commune de Freienbach, dans le canton de Schwyz, est également responsable de la passerelle. Il est difficile d’estimer quand les deux communes auront trouvé une solution pour cet emblème régional, selon le conseiller municipal Ueli Dobler.

Il est toutefois convaincu qu’une solution sera trouvée dans les prochaines années, afin que des milliers de visiteurs puissent continuer à emprunter la plus longue passerelle en bois de Suisse.

Traduit de l'allemand

