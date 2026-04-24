Une famille suisse parcourt les océans depuis 25 ans sur un voilier pour sensibiliser à l’écologie

À bord de leur voilier, Dario et Sabine ont déjà visité plus de 100 pays. L'océan est notre maison

Dario et Sabine ont quitté la Suisse il y a 25 ans avec leur voilier «Pachamama». Ils ont depuis parcouru plus de 100 pays et eu six enfants en mer. Leur mission: gravir les plus hauts sommets de chaque continent et sensibiliser les jeunes à la protection de l’environnement. Le documentaire «L’océan est notre maison» raconte leur histoire.

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Documentaires RTS, Gaëlle Bisson, RTS Autres langues: 2 FR original Deutsch de Diese Schweizer Familie will mit dem Segelboot für Umweltfragen sensibilisieren lire plus Diese Schweizer Familie will mit dem Segelboot für Umweltfragen sensibilisieren

Italiano it Una famiglia svizzera naviga negli oceani da 25 anni per sensibilizzare l’opinione pubblica sui problemi ecologici lire plus Una famiglia svizzera naviga negli oceani da 25 anni per sensibilizzare l’opinione pubblica sui problemi ecologici

À l’époque guide de montagne dans les Alpes suisses, Dario a été témoin de la fonte des glaciers et de l’effondrement des montagnes causés par le réchauffement climatique. Face à ce constat alarmant, lui et sa femme Sabine ont décidé d’agir en lançant l’expédition à but non lucratif «Top to Top» sur le «Pachamama» («Terre-Mère» dans la langue inca).

Ours polaire en Arctique avec le voilier «Pachamama» sur l’océan en arrière-plan. RTS

Ce qui devait durer quatre ans s’est transformé en une aventure d’un quart de siècle. Les six enfants du couple, Salina, Andri, Noé, Alegra, Mia et Vital, sont nés dans différents pays au fil de leurs aventures.

Une mission éducative et scientifique

La famille ne se contente pas de naviguer. Dario intervient dans des écoles du monde entier, de la garderie à l’université. Les enfants de Dario et Sabine participent activement à cette mission en faisant des présentations et en ramassant des déchets avec les élèves. De 2001 à 2018, ils ont collecté 55 tonnes de plastique avec des écoliers.

Les enfants Schwörer faisant l’école sur le voilier. RTS

Leur engagement scientifique est tout aussi impressionnant. Ils prélèvent des échantillons d’eau dans les régions les plus reculées, notamment l’Arctique, pour diverses universités. Leurs découvertes sont préoccupantes: ils n’ont jamais trouvé autant de plastique près de la banquise.

Les défis d’une vie de famille en mer

Vivre à huit personnes sur un voilier de 15 mètres de long présente de nombreux défis. L’espace disponible est limité à environ 20 mètres carrés, l’eau est rationnée et le bateau tangue constamment. L’enseignement des enfants représente également une préoccupation majeure pour Sabine, qui se demande régulièrement s’ils ont fait le bon choix.

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Au fil des années, les deux aînés, Salina et Andri, ont exprimé le souhait de suivre une scolarité plus traditionnelle en Suisse. Après avoir obtenu une bourse de l’école Stiftsschule d’Engelberg, ils ont pu intégrer le gymnase suisse. Cette séparation a été difficile pour toute la famille, particulièrement pour Sabine. «C’est dur de devoir les laisser partir, mais c’est leur voie», confie-t-elle, émue.

Entre terre et mer

En 2017, le projet «Top to Top» frôle la catastrophe. En Islande, une tempête arrache le bateau de son ponton. Trente sauveteurs interviennent. «Je n’ai jamais vu de telles vagues», confie Dario. Le voilier est gravement endommagé.

>> Quelques moments forts du voyage à retrouver dans la galerie photoLien externe :

L’océan est notre maison . RTS

Après cette tempête, la famille est obligée de passer un hiver en Suisse, le temps de réparer le voilier. Une expérience inhabituelle pour eux. Les plus jeunes découvrent un mode de vie plus conventionnel: école régulière, amis, activités. Salina apprécie particulièrement d’avoir des jeunes de son âge avec qui échanger.

Mais l’appel de l’océan reste fort. Dario et Sabine considèrent le bateau comme leur véritable maison et la mission en faveur du climat de «Top to Top» demeure une priorité pour la famille. Une fois les réparations terminées, la famille reprend la mer.

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Un engagement qui inspire

Pour Dario, l’urgence climatique nécessite de reconnecter les jeunes générations à la nature. «On ne peut pas rester chez soi à simplement regarder Animal Planet», insiste-t-il. Leur expédition veut démontrer qu’il est possible de vivre en harmonie avec l’environnement, en utilisant majoritairement la force de la nature et ses propres capacités.

Le documentaire «L’océan est notre maison» de Livia Vonaesch est disponible sur PLAY RTS.

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