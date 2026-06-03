Idiote, la poule? Il est temps de voler dans les plumes de ce cliché

On découvre désormais les multiples facettes de la poule. Bild: IMAGO/Zoonar

À Soleure, l’exposition «Les poules, des volailles sous-estimées» révèle que cet animal prétendument ordinaire a de quoi nous surprendre.

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Les poules sont à la mode. En Suisse, de plus en plus de gens s’enthousiasment pour la construction de poulaillers, l’achat et l’élevage de poussins. Les volailles sont choyées. On célèbre chaque œuf pondu.

Thomas Briner, directeur du musée d’histoire naturelle de Soleure, ne peut que spéculer sur les raisons de ce phénomène. «Autrefois, on voyait des poules dans chaque village, note-t-il. Aujourd’hui, la majorité d’entre elles vivent leur courte vie dans des exploitations d’engraissement ou des fermes à œufs.»

Les 15 millions de poules qui vivent en Suisse sont ainsi en grande partie invisibles. La contre-tendance consistant à valoriser la poule pourrait être due à «une sorte de nostalgie romantique», avance Thomas Briner.

Des volatiles à regarder attentivement

«Les poules sont très sociales et communicatives», explique le directeur du musée. Plus on les observe, plus on se rend compte que leur comportement est nuancé, et plus leurs individualités se révèlent.

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La poule domestique commune a été domestiquée il y a près de 3500 ans, ce qui est relativement tard dans l’histoire de l’humanité. Ses origines se situent en Asie. La poule Bankiva, la première poule domestique, n’a que peu de points communs avec la poule moyenne brune. Elle se pare de multiples couleurs et son magnifique plumage fait penser à un faisan doré. On peut en observer un spécimen empaillé dans l’exposition.

Précédent Suivant L’exposition met en lumière le mode de vie des animaux, leurs besoins, leur origine et fait le lien avec leur importance croissante en tant que source de nourriture. Naturmuseum Solothurn/Nicole Hänni Les poules de Padoue font partie de la famille des poules à crête pleine et sont élevées depuis au moins 500 ans. IMAGO/Depositphotos Et pourtant, elles ne ressemblent guère à la poule brune ordinaire que l’on voit couramment aujourd’hui. IMAGO/Zoonar Le coq de Bankiva (Gallus gallus) est l’ancêtre sauvage du coq domestique. Il est doté d’un plumage aux couleurs chatoyantes. IMAGO/blickwinkel Les poules de la race Bankiva, en revanche, ont un plumage brun discret. Wikimedia/JJ Harrison Image 1

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Il côtoie d’autres types de poules empaillées: blanches, noires et multicolores. Au milieu de tout cela, une poule de Padoue à calotte brun clair étire son cou avec malice et audace. Avec son plumage frisé, on dirait qu’elle sort du sèche-linge.

Il existe environ 200 races de poules dans le monde, dont 20 peuvent être admirées au musée. Elles ont toutes en commun d’être, à proprement parler, des descendantes de dinosaures. Non pas de dinosaures volants, souligne Thomas Briner, mais de petits dinosaures prédateurs qui, suppose-t-on, arboraient également un plumage. Pour savoir à quoi ressemblait le pied d’un dinosaure, il suffit donc de regarder de près le pied de la poule domestique commune, dit le directeur du musée en souriant.

Adorée et utilisée dans le monde entier

Les poules ont toujours fasciné les humains. En France, le coq est devenu un symbole national. Au Mexique, les meilleurs coqs de combat atteignent des prix record. Aux Philippines, ils font partie de l’héritage culturel et, dans de nombreuses religions, le poulet était et est toujours un animal de sacrifice.

En Suisse, on consomme environ 16 kilos de poulet par habitant et par an. Seule la viande de porc est consommée en plus grandes quantités.

Le fait que le poulet et les œufs soient très appréciés en cuisine a entraîné des conditions d’existence très longtemps catastrophiques en Suisse pour les poulets d’engraissement et les poules pondeuses. En 1991, l’élevage en cage des poules pondeuses a finalement été interdit. Pour une fois, c’est le pays alpin qui a montré l’exemple: l’UE a suivi en 2012.

En outre, depuis janvier 2026, les poussins mâles éclos dans les élevages de poules pondeuses ne peuvent plus être tués dans notre pays. Dans ce domaine, l’Allemagne, la France et l’Autriche ont montré la voie, et la Suisse a suivi quatre ans plus tard.

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Actuellement, la Suisse produit environ un milliard d’œufs par an. Cela ne suffit pas. Environ 40% des œufs consommés dans le pays proviennent de l’étranger.

L’exposition présentée à Soleure, petite, mais délicate, est systématiquement en blanc et jaune, couleurs de l’œuf. Elle transmet de manière divertissante des faits essentiels et montre que la poule est tout sauf idiote. Et que les poules regardent de près d’un œil, et de loin de l’autre.

Note sur l’exposition L’exposition temporaire «Les poules, des volailles sous-estimées» est à voir au Musée d’histoire naturelle de Soleure jusqu’au 18 octobre 2026. Elle provient à l’origine du Museum zu Allerheiligen de Schaffhouse et du Naturmuseum de Thurgovie.

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