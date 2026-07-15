Le ministre de la Justice choisi par Trump sur le gril du Sénat

Keystone-SDA

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Todd Blanche, choisi par Donald Trump comme ministre de la Justice, a fait face mercredi au feu nourri de l'opposition démocrate lors de son audition au Sénat américain, chargé de confirmer la nomination de cet ex-avocat personnel du président républicain.

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(Keystone-ATS) «Ce pays mérite un ministre de la Justice qui aime la Constitution davantage que n’importe quel président», a déclaré le sénateur démocrate Dick Durbin en préambule de l’audition de l’actuel ministre de la Justice par intérim devant la commission judiciaire du Sénat.

«Un ministre de la Justice soucieux de la sécurité de l’Amérique et de combattre la corruption, pas de satisfaire les griefs personnels du président», a ajouté le sénateur devant l’ex-avocat personnel de Donald Trump.

Todd Blanche, qui était N.2 du ministère de la Justice jusqu’au limogeage de Pam Bondi en avril, a défendu son bilan. «Nous protégeons l’Amérique et ce n’est que le début», a-t-il affirmé.

Il suffit d’un seul vote républicain contre Todd Blanche, qui est en charge de cet intérim depuis que Pam Bondi a été remerciée en avril par Donald Trump, pour faire capoter sa nomination. Et même en cas d’approbation par la commission judiciaire, sa nomination devra être confirmée par un vote devant l’ensemble du Sénat.

«Je suis son avocat»

Pour les démocrates, Todd Blanche est l’une des figures de proue de la campagne de représailles engagée par l’administration Trump contre les adversaires du président. «En moins de 18 mois au ministère de la Justice, vous avez démontré que vous êtes toujours l’avocat personnel du président Trump», a lancé Dick Durbin.

Interrogé sur ses liens d’amitié avec le président, Todd Blanche a d’ailleurs fait un lapsus. «Je suis son avocat», a-t-il déclaré avant de se reprendre immédiatement pour dire: «J’étais son avocat.»

Les critiques se sont concentrées aussi sur le fonds dit «anti-instrumentalisation», défendu par Todd Blanche et qui visait à compenser financièrement des alliés de Donald Trump pour des poursuites engagées sous l’administration Biden, ainsi qu’à offrir une immunité fiscale au président républicain et à ses proches.

Le gouvernement a depuis abandonné ce projet sous la pression de la justice et des élus démocrates qui dénonçaient une «caisse noire».

Todd Blanche s’est aussi attiré les critiques de victimes de Jeffrey Epstein, qui l’accusent de manque de transparence et d’incompétence dans sa gestion de la publication du dossier d’enquête sur le criminel sexuel.

«Chaotique»

La tension est montée lors de l’audition au moment où le sénateur démocrate Sheldon Whitehouse l’a accusé de diriger le ministère de la Justice «le plus chaotique de l’histoire» des Etats-Unis. L’actuel ministre par intérim a fustigé en retour des questions «odieuses» et truffées de contrevérités selon lui.

Sur son réseau Truth Social, Donald Trump avait défendu Todd Blanche mardi, affirmant que son ancien avocat faisait un «boulot phénoménal» comme ministre par intérim et que «chaque sénateur républicain» devrait voter pour le confirmer à ce poste de manière permanente.

Avant de rejoindre le ministère de la Justice l’an dernier, Todd Blanche était membre de l’équipe d’avocats du milliardaire lors de son procès à New York, mais aussi dans deux affaires fédérales dans lesquelles le républicain était poursuivi.

Le parti présidentiel possède la majorité à la commission judiciaire du Sénat, mais au moins deux membres républicains ont émis des réserves sur la nomination de Todd Blanche: le sénateur Thom Tillis, qui prendra se retraite dans quelques mois, et le sénateur John Cornyn, qui a récemment perdu l’investiture républicaine pour les élections de novembre après le soutien apporté par Donald Trump à son adversaire.

Lors de l’audition, les deux sénateurs républicains ont toutefois semblé enclins à approuver sa nomination.

Plus de 1200 anciens fonctionnaires du ministère de la Justice ont en outre signé une lettre ouverte pour s’opposer à la nomination de Todd Blanche, soulignant son limogeage de nombreux responsables perçus comme insuffisamment loyaux à Donald Trump.