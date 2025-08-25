Le ministre Martial Courtet candidat aux élections

La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Keystone-SDA

Le ministre jurassien Martial Courtet a annoncé lundi qu'il était candidat aux élections au Gouvernement. Sous la pression du comité directeur de son parti, il s'était retiré de la liste du Centre après un audit accablant.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) «Oui, je suis candidat», a déclaré Martial Courtet à la sortie de la Chancellerie d’Etat à Delémont. «J’aime mon métier et je vais améliorer les choses», a-t-il ajouté en faisant référence à l’audit qui met en cause la gestion de son département.

Martial Courtet dit avoir beaucoup hésité avant de décider de briguer un 3e mandat lors des élections du 19 octobre. Mais il aussitôt ajouté avoir reçu beaucoup de soutien. «A la fin, c’est le peuple qui décide».

Le ministre avait d’abord annoncé maintenir sa candidature sur la liste du Centre avant de se retirer sur demande du comité directeur après la publication mercredi d’un audit dénonçant la gestion de son Département de la formation, de la culture et des sports. Le comité directeur estime qu’il ne représente plus les valeurs du parti.

