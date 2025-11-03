La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Le monde de demain à travers les objectifs de 40 photojournalistes

A l'occasion des 35 ans de Reporters sans frontières (RSF) Suisse, l'exposition "Photographier le monde de demain" revient en Suisse à l'Université de Genève (UNIGE), jusqu'au 21 novembre. Elle présente 40 oeuvres de 40 photojournalistes du monde entier, à travers les thèmes de l'environnement, de l'exil et des crises.

(Keystone-ATS) Steve McCurry, Sebastiao Salgado, ou Samar Abu Elouf font partie des photographes exposés. De même que le photographe suisse Christian Bobst, qui sera présent à l’inauguration mardi. Une occasion de rappeler l’importance d’un photojournalisme indépendant ainsi que le travail de sensibilisation que mène l’organisation au quotidien, a indiqué RSF Suisse par communiqué

«Si bon nombre des enjeux illustrés à travers ses photos se déroulent hors de Suisse, notre pays n’est pas épargné. Sans le travail courageux, parfois risqué de ces professionnels, l’accès à une information libre sur le monde d’aujourd’hui et de demain ne serait plus garanti», a ajouté RSF Suisse. L’exposition, créée pour les 40 ans de RSF, avait été inaugurée à Berne en juillet et poursuivra ensuite sa tournée dans plusieurs pays.

