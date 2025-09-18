La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Le monde du commerce à l’offensive contre Shein

Keystone-SDA

Demande de moratoire, action judiciaire collective ou individuelle: du secteur textile à la grande distribution, le monde du commerce lance une bronca générale contre Shein, surtout depuis le partenariat entre le géant asiatique de mode éphémère et Pimkie.

Ce contenu a été publié sur
4 minutes

(Keystone-ATS) Visé par une loi contre l’essor de la mode ultra-éphémère et ayant récemment écopé d’amendes colossales en France, Shein continue de s’attirer les foudres des autorités et des commerçants.

Mardi, c’est une coalition de fédérations du textile et de l’habillement européennes (France, Italie, Espagne, Allemagne, Grèce, Suisse, Belgique, Portugal, etc.) qui a écrit à la Commission européenne pour exiger des «actions d’urgence» contre Shein, Temu et AliExpress.

Ces mastodontes asiatiques de la vente en ligne, de mode pour Shein et de «bazar» pour Temu et AliExpress, sont accusés d’inonder le marché européen de produits à prix cassés et non conformes, de concurrence déloyale, de pollution environnementale et de travail indigne.

Le jour de la signature de la lettre à l’UE, Shein a révélé que la marque française Pimkie allait intégrer sa plateforme pour se développer l’international.

Une annonce qui a généré une avalanche de réactions outrées des organismes représentatifs de l’habillement et du textile, y voyant un «signal inacceptable» et une alliance empreinte de «déshonneur».

La famille Mulliez, qui a cédé Pimkie en 2023 moyennant la préservation de «l’activité et l’emploi d’une enseigne autonomisée et responsabilisée» avec une dotation de 140 millions d’euros, a réagi le lendemain, estimant que le partenariat avec Shein dévoyait cet accord et qu’elle saisirait la justice.

«Collaborer avec le diable»

Jeudi, la Fédération française du prêt-à-porter féminin a déclaré «soutenir» cette plainte de l’association familiale Mulliez (AFM), qui contrôle de nombreuses enseignes comme Auchan, Leroy Merlin, Decathlon, Kiabi, Flunch et Boulanger.

Le président du groupe Pimkie, Salih Halassi, a affirmé que «la famille Mulliez ne dispose d’aucun fondement juridique lui permettant d’engager une action (…) au titre du contrat de cession» et que «ce nouveau partenariat (…) permettra même la création de nouveaux emplois», dans une déclaration transmise à l’AFP.

La grande distribution a rejoint le mouvement dans la semaine.

Mercredi lors d’un déjeuner avec la presse auquel a assisté l’AFP, Dominique Schelcher, PDG de Coopérative U, a qualifié l’association Pimkie/Shein de «scandaleuse». «C’est collaborer avec le diable», a-t-il soutenu. «On commence à réfléchir à une +class action+ (action de groupe, NDLR) contre ces acteurs-là» dont les produits sont insuffisamment contrôlés selon lui.

La Fédération du commerce et de la distribution (FCD) a condamné dans un communiqué l’alliance entre Pimkie et Shein, qui «revient à tendre la main aux acteurs dont le modèle précarise les emplois, vide les centres-villes et affaiblit l’industrie textile et le commerce français et européen. Ce choix n’est pas un sauvetage, mais une capitulation», a jugé l’organisme qui regroupe la plupart des enseignes de la grande distribution.

Philippe Palazzi, le directeur général du Groupe Casino et président de Monoprix et Naturalia s’est également positionné jeudi, voyant «un vrai danger avec Shein et Temu» pour les commerces, a-t-il prédit lors de l’événement du média spécialisé LSA-La Conso.

«Certes, il faut légiférer» mais «cela risque de prendre des mois, voire des années», s’inquiète le patron qui demande «un moratoire» pour «interdire temporairement ces plateformes jusqu’à ce que l’Europe légifère, pour éviter les friches commerciales dans nos villes et nos villages».

Les plus appréciés

Les plus discutés

Plus

Discussion
Modéré par: Katy Romy

Votre pays de résidence propose-t-il une e-ID? Quels sont pour vous les avantages de cet outil numérique ou quelles craintes suscite-t-il?

Partagez votre expérience: votre pays de résidence a-t-il déjà introduit une e-ID? Cela vous facilite-t-il la vie?

Participez à la discussion
27 J'aime
37 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Emilie Ridard

Quelles difficultés avez-vous rencontrées lors du renouvellement de votre passeport à l’étranger?

Sans encombres ou compliqué: racontez-nous comment s'est passé le renouvellement de vos papiers d'identité dans votre consulat suisse.

Participez à la discussion
10 J'aime
8 Commentaires
Voir la discussion

Plus

Discussion
Modéré par: Giannis Mavris

Vous attendez-vous à des changements dans votre vie en raison des nouvelles règles commerciales introduites par les États-Unis?

Selon vous, quel impact la politique douanière américaine pourrait-elle avoir sur votre vie? Votre avis nous intéresse.

Participez à la discussion
26 J'aime
24 Commentaires
Voir la discussion
Plus de débats

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision