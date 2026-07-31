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Le Moyen-Orient dope les résultats de Chevron au 2e trimestre

Keystone-SDA

Le groupe pétrolier américain Chevron a annoncé vendredi des résultats en très forte hausse au deuxième trimestre, marqués par le bond des cours des hydrocarbures et des marges de raffinage du fait du conflit au Moyen-Orient mais aussi par l'intégration de Hess.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) Le bénéfice net a quasiment quintuplé à 12,07 milliards de dollars, contre 2,49 milliards un an plus tôt, après un envol du chiffre d’affaires à 70,05 milliards de dollars (+56,29% sur un an).

Le consensus des analystes de Factset attendait respectivement 10,70 milliards et 62,72 milliards.

Il tablait aussi sur un bénéfice net à données comparables, valeur de référence pour les marchés, à 5,55 dollars. Chevron a réalisé 6,06 dollars, contre 1,77 dollar un an plus tôt.

Le groupe a enregistré un essor dans ses deux segments: la branche production et exploration (Upstream) a vu son activité tripler à 8,18 milliards de dollars, tandis que celle du raffinage et distribution (Downstream) a été multipliée par plus de six à 4,87 milliards.

Mike Wirth, PDG de Chevron, a insisté dans un communiqué sur «les incertitudes géopolitiques et la volatilité des marchés» au deuxième trimestre à cause de la guerre lancée fin février contre l’Iran, qui a débordé dans la région.

«Nous restons concentrés sur la discipline en matière de coûts et la création de valeur à long terme», a-t-il ajouté, soulignant que le groupe avait atteint au deuxième trimestre son objectif de réduction des coûts structurels de 3 milliards par an avec six mois d’avance.

Et il a dégagé 1,5 milliard de synergies en rythme annuel après l’absorption du groupe Hess, dans l’année ayant suivi la finalisation de ce rachat à près de 60 milliards (dette incluse). C’est 50% de plus que prévu à ce stade de la fusion.

Dans les échanges électroniques avant l’ouverture de la Bourse de New York, l’action Chevron gagnait 0,52%.

Selon le communiqué, l’entreprise de Houston (Texas) a enregistré un record de production aux Etats-Unis et elle a augmenté de 20% à l’échelle mondiale comparé à l’année précédente, surtout grâce aux actifs de Hess.

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