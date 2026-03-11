Le Musée d’art de Pully dévoile ses réserves

Keystone-SDA

Le Musée d'art de Pully (VD) dévoile ses réserves et embarque le public dans "Flash sur la collection", une exposition au regard contemporain, parfois décalé, sur l'histoire des quelque 5000 oeuvres et objets dont il assure la conservation. C'est à découvrir dès vendredi et jusqu'au 14 juin.

(Keystone-ATS) Créé en 1949 sous le nom de Musée du Vieux Pully, l’institution visait d’abord à «préserver le patrimoine et la mémoire» de la population et se voulait le «miroir» de la ville et de ses habitants, rappellent les organisateurs dans leur dossier de presse. «Ce passé, fait d’objets hétéroclites et d’oeuvres régionales, irrigue aujourd’hui encore la collection», relèvent-ils.

L’exposition présente des objets en lien avec l’univers domestique ou la viticulture comme des ustensiles de cuisine ou des pressoirs, des vestiges néolithiques, ainsi que des oeuvres représentant la ville d’artistes confirmés ou amateurs. «Bien que cet ensemble d’objets n’ait aujourd’hui plus vocation à être étoffé, son existence témoigne de l’évolution successive de l’identité du Musée d’art de Pully», poursuivent les organisateurs.

Estampes et linogravures

Le public pourra admirer une partie des 942 estampes du fonds Cailler, offertes en 2011 au musée par la fille de l’éditeur d’art, Nane Cailler. Il découvrira également un volet consacré au genre du portrait, représentant plusieurs personnalités célèbres liées à la ville, comme l’écrivain Charles Ferdinand Ramuz ou le général Guisan, que des inconnus.

Le musée profite aussi de l’exposition pour remettre en lumière le peintre franco-suisse Louis Clermont, considéré comme un «éminent artiste» à sa mort en 1949 avant de tomber dans l’oubli.

Il présente également des travaux de l’artiste pulliéranne, féministe avant l’heure, Violette Milliquet, à l’origine d’une oeuvre variée faite notamment de linogravures, d’impressions textiles et de peintures à l’huile. Un espace est également dédié à des oeuvres et des objets du peintre d’origine pulliéranne, Marius Borgeaud.

Choix élaborés

Le Musée d’art de Pully rappelle qu’il ne dispose pas de salles permanentes dédiées à sa collection. «Celle-ci se déploie ponctuellement, au fil des expositions temporaires monographiques ou thématiques, qui constituent le cœur de sa programmation et s’accompagnent d’un important travail de médiation», souligne-t-il.

Il précise encore que chaque oeuvre présentée provient d’une exposition à l’issue de laquelle un achat ou un don a permis son entrée dans les collections. «Devenues inaliénables, inventoriées et conservées, ces pièces font désormais partie du patrimoine pulliéran. Leur présence témoigne des choix du musée, de ses engagements et de son rôle dans la transmission et la reconnaissance des pratiques artistiques», ajoute encore l’institution.