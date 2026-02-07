Le Musée de Carouge s’intéresse aux personnalités qui ont leur rue

Keystone-SDA

Le Musée de Carouge a inauguré samedi matin un cycle de quatre expositions temporaires consacré aux rues de la Cité sarde. "Au coin d'une rue, une personnalité" met à l'honneur les figures locales, politiques ou artistiques dont le nom désigne une artère ou un parc de la ville.

(Keystone-ATS) De la rue Alexandre-Gavard à l’avenue Cardinal-Mermillod, du parc Louis-Cottier à la rue Joseph-Girard, l’exposition dévoile les histoires singulières derrière 20 noms. L’étude des noms de rues révèle aussi comment les époques choisissent de valoriser certaines personnalités, métiers ou événements dans l’espace public.

L’exposition s’accompagne de visites guidées, d’ateliers pour les enfants, d’ateliers de dessin pour les adultes et d’une conférence, sur inscription. En outre, un rallye en ville est proposé pour les enfants accompagnés d’un adulte.

Organisé sur plusieurs années, ce cycle d’expositions s’inscrit dans la continuité des travaux de Raymond Zanone, ancien maire de Carouge, qui analysait l’origine des noms de rues pour le journal Le Carougeois dès 1966. Ses recherches ont abouti à la publication de plusieurs brochures.

www.carouge.ch/musee