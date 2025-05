Le musée de Kaeserberg va rouvrir ses portes à Granges-Paccot (FR)

Keystone-SDA

Le musée de Kaeserberg, à Granges-Paccot (FR), vient de profiter de travaux de rénovation pendant six mois pour présenter une seconde jeunesse et une nouvelle formule. L’institution, dont la pièce maîtresse est une maquette de trains, va rouvrir ses portes mercredi.

(Keystone-ATS) Le musée de Chemins de fer du Kaeserberg proposera une « expérience de visite entièrement renouvelée, mettant à l’honneur immersion et modernité ». Il a même été rebaptisé Kaeserberg dans une volonté de simplification, alors que son logo a été remis au goût du jour.

En résumé, un des seuls éléments à ne quasiment pas avoir changé est la maquette, a fait savoir récemment l’institution en présentant son visage rajeuni. Le musée propose une réplique détaillée du paysage ferroviaire suisse avec des trains, des bâtiments et des paysages.

Cette maquette, à l’échelle 1:87, est considérée par les observateurs comme un « véritable » chef-d’œuvre de minutie et de passion. Et parmi les nouveautés phares, on compte un petit film retraçant l’aventure enfantine du fondateur Marc Antiglio.

Garantir l’intérêt

« Le conseil de fondation a voulu améliorer l’offre avant que le nombre des visiteurs, en hausse constante depuis l’ouverture en 2009, ne fléchisse. Nous avons aussi pensé à ceux qui reviennent », a expliqué le concepteur du musée, lors d’une visite pour les médias.

Un concours d’idées a été lancé auprès d’experts. C’est un bureau de graphisme et de communication anglais ayant travaillé pour des musées londoniens qui a été choisi. Les jours d’ouverture restent les mêmes, une centaine par an, sans oublier les visites privées.

Dans le détail, les accès ont été améliorés et la cafétéria ainsi que l’espace pique-nique ont été réaménagés. Depuis son ouverture en 2009, 227’000 personnes ont visité l’exposition de Kaeserberg, selon un communiqué. Pour rappel, la construction du réseau a duré 17 ans.