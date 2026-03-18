Le Musée de Monthey (r)ouvre officiellement ses portes

Keystone-SDA

Le Musée de Monthey (VS) a ouvert officiellement ses portes mercredi en inaugurant une première exposition temporaire dédiée à l'industrie Djeva. L'entreprise montheysanne a marqué l'histoire de la région en fabriquant des pierres précieuses synthétiques pendant plus d'un siècle.

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(Keystone-ATS) Direction le Château, bâtisse emblématique du centre-ville. C’est dans les locaux fraîchement rénovés du rez-de-chaussée que l’association Monthey Patrimoine – anciennement du Vieux Monthey – développe désormais son activité muséale.

En écho à sa mission de sauvegarde et de valorisation de l’héritage matériel et immatériel de la région, le premier projet se tourne vers Djeva, fleuron industriel montheysan, qui a produit des cristaux de synthèses de 2014 à 2021. De quoi «offrir un regard documenté sur un site industriel majeur du 20e siècle.»

«Nous avons profité de faire quelque chose sur cette industrie, aussi parce qu’il y a encore des anciens cadres qui sont aptes à nous aider et à témoigner, pour expliquer l’histoire de cette entreprise au public», relève auprès de Keystone-ATS Jérôme Buttet, président de l’association Monthey Patrimoine. Le projet a ainsi bénéficié de contacts directs avec un membre de la famille Djeva et d’anciens responsables de la firme.

Objets récupérés du site industriel

Entre archives, photographies, brochures d’origine ou encore appareils industriels, l’exposition retrace l’histoire de la fabrication et de la synthétisation des pierres. Une histoire marquée par des exportations à l’échelle mondiale, mais profondément ancrée dans le tissu montheysan.

Tous les supports de l’exposition ont d’ailleurs été pris dans l’usine elle-même, souligne Jérôme Buttet. Il peut s’agir de chariots qui ont servi au travail ou encore d’armoires qui ont été transformées en meubles d’exposition. «Ce choix du réemploi rend hommage sobre au savoir-faire et aux gestes qui ont fait vivre» l’industrie.

Avec «Djeva, rue des saphirs, un siècle de pierres fines», l’association Monthey Patrimoine relance et adapte son activité muséale, mise en pause depuis 2018. Les deux dernières expositions étaient empruntées à d’autres associations patrimoniales de la région, explique le directeur de l’organisation.

Un projet purement montheysan

«Là c’est un renouveau, on part sur une entreprise vraiment montheysanne», se réjouit-il encore. C’est aussi une mission que la commune nous confie à travers les locaux qu’elle nous met à disposition.» L’élan est donc double: mettre en valeur les collections et les lieux.

Avec ses six salles dédiées, le rez-de-chaussée du Château de Monthey offre quelque 270 mètres carrés de surface d’exposition rénovés, inaugurés en juin dernier. L’association prévoit d’y organiser une exposition temporaire par année, alors qu’un musée permanent doit suivre.

En parallèle, Monthey Patrimoine se dédie à des activités de médiation et d’assainissement de ses vastes collections. Car «comme dans tous les musées, ce qui est visible, c’est le 10% de ce qui est possédé», glisse Jérôme Buttet.

Le musée historique du Vieux Monthey a été fondé au début des années 2000 et était géré par l’association, qui oeuvrait alors sous son ancien nom correspondant. Leur mission depuis le début: rendre l’histoire locale accessible.