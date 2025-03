Le musicien Roy Ayers, pionnier de la néo-soul, est mort à 84 ans

Keystone-SDA

Le musicien Roy Ayers, pionnier américain du jazz et de la néo-soul, connu pour son titre "Everybody Loves the Sunshine", est mort à New York à l'âge de 84 ans des suites d'une longue maladie, a annoncé sa famille sur les réseaux sociaux.

2 minutes

(Keystone-ATS) « C’est avec une grande tristesse que la famille du légendaire vibraphoniste, compositeur et producteur Roy Ayers annonce son décès, qui a eu lieu le 4 mars 2025 à New York après une longue maladie », a-t-elle écrit mercredi soir sur Facebook.

L’artiste, dont la musique aux confins de la soul et du jazz a eu une influence notable sur le R&B, a « vécu 84 magnifiques années et nous manquera terriblement », a ajouté sa famille.

Né à Los Angeles dans une famille de musiciens, Roy Ayers fait partie des rares jazzmen à avoir connu un véritable succès commercial au fil d’une carrière riche d’une quarantaine d’albums.

Son morceau « Everybody Loves the Sunshine », en 1976, a été samplé près de 200 fois par des superstars du rap et du R&B, comme Dr. Dre, Tupac Shakur, Snoop Dogg ou encore Mary J. Blige.

Le vibraphoniste, qui avait d’abord créé son groupe Roy Ayers Ubiquity en 1970, a ensuite collaboré au fil des décennies avec des artistes aux univers musicaux variés, allant de Fela Kuti à Whitney Houston, en passant par Alicia Keys.

Son décès a endeuillé bien au-delà du monde artistique.

« J’ai grandi en écoutant le légendaire Roy Ayers », a ainsi réagi jeudi Kamala Harris, la candidate démocrate à la dernière présidentielle américaine. « Everybody Loves the Sunshine est l’une de mes chansons préférées et elle a marqué certains des moments les plus importants de ma vie », a-t-elle écrit sur le réseau social X, rendant hommage à l’artiste qui l’a « touchée par sa musique ».