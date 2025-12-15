Le National accepte finalement le million en plus pour l’égalité

Keystone-SDA

Le budget fédéral alloué aux organisations de lutte contre les violences faites aux femmes sera finalement augmenté d'un million. Le National, qui n'en voulait pas, a revu lundi sa copie face à l'indignation populaire.

1 minute

(Keystone-ATS) Seule l’UDC s’y opposait. Elle n’a pas été suivie.

Le budget alloué aux mesures relatives à l’égalité entre femmes et hommes sera de 8,17 millions. Les députés l’ont validé par 115 voix contre 72. Le Conseil fédéral avait initialement proposé 7,17 millions avant que le Conseil des Etats ne propose une rallonge.

Plusieurs centaines de personnes s’étaient rassemblées la semaine dernière sur la Place fédérale après que le National avait décidé de refuser un million supplémentaire en faveur du fonds prévu pour les organisations de lutte contre les violences faites aux femmes.

Près d’un demi-million de personnes ont également signé une pétition s’opposant à cette décision. Cette année, 27 féminicides ont déjà été commis en Suisse.