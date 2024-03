Le National adopte la nouvelle formule pour l’e-ID

1 minute

(Keystone-ATS) Les Suisses devraient avoir accès à une e-ID dès 2026. Le National a adopté jeudi par 175 voix contre 12 la nouvelle mouture présentée par le Conseil fédéral. Il a toutefois modifié le projet afin de renforcer encore plus la protection des données personnelles.

La nouvelle identité électronique (e-ID) émise par la Confédération permettra de prouver son identité de manière simple, sûre et rapide. Il sera possible de s’en servir sur Internet, par exemple pour demander un extrait du casier judiciaire mais aussi dans le monde physique via une application sur smartphone, par exemple pour prouver son âge lors d’un achat d’alcool. Elle sera gratuite.

Une précédente tentative avait largement échoué devant le peuple en 2021. “La nouvelle e-ID est prometteuse”, a déclaré pour la commission Gerhard Andrey (Vert-e-s/FR). Philippe Nantermod (PLR/VS) a salué la future loi: “C’est un pas important vers une numérisation rapide des processus publics et de l’économie.” La sécurité est au centre du projet, a relevé Beat Flach (PVL/AG).