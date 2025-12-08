Le National approuve une coupe dans la coopération internationale

Keystone-SDA

Dans le cadre des débats sur le budget 2026, le Conseil national a approuvé lundi une coupe de 34,5 millions dans la coopération internationale. La gauche a tenté en vain de s'y opposer.

(Keystone-ATS) La coupe se répartit entre la coopération bilatérale (-6,3 millions) et les contributions à des organisations internationales (-28,2 millions).

La proposition du Conseil fédéral est déjà une proposition à la baisse, a souligné Tamara Funiciello (PS/BE). Et de relever qu’une bonne partie des recettes fiscales helvétiques viennent d’entreprises qui ont leur siège en Suisse mais qui sont actives dans des pays du Sud Global. Barbara Schaffner (PVL/ZH) a, elle, appelé ses collègues à être cohérents et à respecter la stratégie de coopération adoptée par le Parlement.

Le plénum a aussi approuvé la proposition de sa commission de transférer 24,3 millions des crédits de la coopération bilatérale vers la coopération économique. Le Conseil des Etats a validé un tel transfert pour 6 millions, mais n’a pas procédé à des coupes.

La gauche ne s’est pas seulement opposée aux coupes, elle a aussi plaidé pour des hausses de crédits et notamment pour utiliser la distribution extraordinaire de la Banque nationale suisse à cet effet. La stabilité mondiale est la première ligne de défense de la Suisse et la coopération internationale y contribue, a argué Cédric Wermuth (PS/AG), en vain.

Davantage de coupes refusées

L’UDC n’a pas eu plus de succès avec ses propositions de coupes supplémentaires. Le parti voulait notamment plafonner les fonds prévus pour le soutien à l’Ukraine à 100 millions (-33,7 millions). A quoi cela sert-il d’envoyer autant de moyens alors que l’on ne sait pas à quoi va ressembler la reconstruction, a demandé Lars Guggisberg (UDC/BE).

Le parti souhaitait aussi réduire la contribution de la Suisse en faveur de certains Etats membres de l’UE (-4,9 millions) et s’opposait à la hausse de 1,2 million de la contribution obligatoire de la Suisse au Conseil de l’Europe.

Dans le cadre du supplément au budget 2025, le National a aussi approuvé 50 millions de francs pour le Soudan. Le Conseil fédéral avait demandé cette aide supplémentaire au vu de la situation humanitaire catastrophique dans ce pays.