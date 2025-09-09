La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Le National demande la poursuite de la FM après 2026

Keystone-SDA

Les canaux FM doivent être poursuivis après 2026. Le National a adopté mardi, par 124 voix contre 62, une motion de commission qui demande au Conseil fédéral de renoncer à la désactivation prévue.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Le Conseil fédéral a décidé la suppression des canaux FM pour le 31 décembre 2026 en 2023. Un choix critiqué. La motion veut que le gouvernement prolonge les concessions FM actuelles ou lance un nouvel appel d’offres pour l’attribution des concessions FM à partir du 1er janvier 2027.

Un nouvel appel d’offres pourrait aussi générer des recettes, est-il écrit dans le texte. Le délai pour la désactivation devrait être repoussé au moins jusqu’à fin 2031 et fixé en concertation avec les radios privées.

La majorité de la gauche, le PVL et une partie du Centre étaient opposés à la motion. Le Conseil fédéral était aussi contre. Sans succès. Le Conseil des Etats doit encore se prononcer.

