Le National durcit la réforme des soins infirmiers

Keystone-SDA

Le National serre la vis sur les conditions de travail du personnel soignant. Il a revu à la baisse mardi plusieurs points de la réforme du gouvernement.

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(Keystone-ATS) Les députés ont refusé de faire passer la durée maximale des semaines de travail des infirmiers de 50 à 45 heures, contre l’avis de la gauche, du PVL et du Conseil fédéral. Il s’agit d’une mesure centrale pour la santé du personnel soignant qui n’entraînerait pas de coûts supplémentaires importants, a déclaré la ministre de la santé Elisabeth Baume-Schneider. En vain.

Pas question non plus d’améliorer la compensation des heures effectuées le dimanche ou pendant les jours fériés. Elles doivent être remboursées à hauteur de 25% du salaire et pas de 50%. Les députés de droite et du Centre craignent sinon une hausse des coûts inutiles.

Meilleure planification

Les conseillers nationaux se sont toutefois montrés plus généreux sur quelques points. Le travail hors plan doit être compensé si les employés n’ont pas été informés plus de quatre semaines à l’avance, au lieu de deux. Et les pauses café doivent être comptées comme du travail rémunéré.

Le National a empoigné dans la matinée le deuxième volet de l’initiative sur les soins infirmiers, acceptée en votation populaire en 2021. L’objectif du texte est d’améliorer les conditions de travail du personnel infirmier pour éviter les départs précipités et ainsi limiter la pénurie actuelle.

Les débats se poursuivent. Les députés doivent discuter d’un pan très sensible de la réforme: son financement. Plusieurs propositions sont sur la table.