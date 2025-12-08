Le National fait un tout petit geste pour l’égalité

Keystone-SDA

Le National a approuvé 1,5 million supplémentaire pour financer la campagne de prévention contre la violence faite aux femmes. Il a aussi alloué 2 millions à la protection des jeunes face aux médias.

2 minutes

(Keystone-ATS) Plusieurs orateurs ont rappelé la terrible réalité des féminicides en Suisse aussi et la nécessité de la prévention. La ministre des finances Karin Keller-Sutter était opposée à cette hausse, estimant que les moyens à disposition étaient suffisants pour mener à bien la campagne.

Le National a en revanche refusé une hausse de 0,3 million dans les dépenses de personnel du Bureau fédéral de l’égalité. Il ne s’agit pas d’une hausse mais d’une réduction de coupe. Ces ressources supplémentaires sont nécessaires pour que la stratégie 2030 pour l’égalité puisse être mise en oeuvre, a souligné Tamara Funiciello (PS/BE), en vain.

Contre l’avis de sa commission, le National a aussi refusé, par 94 voix contre 93, avec la voix prépondérante du président, d’ajouter un million pour les aides financières destinées aux organisations engagées dans la lutte contre les violences fondées sur le genre.

Protéger les jeunes

Soulignant les risques auxquels les jeunes font face sur les réseaux sociaux, dont le cyberbulling ou le cybergrooming, Simon Stadler (C/UR) a convaincu une majorité de ses collègues d’allouer deux millions à la protection des jeunes face aux médias. Les députés ont aussi validé par 95 voix contre 89 une hausse de 1,2 million pour les organisations familiales.

Le budget de l’Office fédéral de la statistique a lui été rehaussé de 4 millions pour mettre à disposition, selon les besoins, des données pour l’intelligence artificielle. Le National a en revanche rejeté une proposition de l’UDC de réduire de 28 millions la contribution aux EPF pour la ramener au niveau de l’année passée. Une coupe dans Innosuisse a aussi été rejetée.

La gauche aurait voulu augmenter les contributions versées aux cantons dans le domaine de la formation professionnelle ainsi que davantage soutenir les hautes écoles cantonales ainsi que les établissements de recherche d’importance nationale. Ses propositions ont été balayées.

Les débats se sont arrêtés un peu avant 22h00, avant que le National n’ait eu le temps de finir l’examen du budget. Ils reprendront mardi matin.