Le National s’oppose à la fin des adoptions internationales

Keystone-SDA

Les Suisses doivent pouvoir continuer à adopter des enfants à l'étranger. Le National s'oppose à la décision du Conseil fédéral de mettre fin aux adoptions internationales pour prévenir les abus. Il a adopté mercredi une motion de commission en ce sens.

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

(Keystone-ATS) Le gouvernement a pris cette décision de principe fin janvier et a demandé l’élaboration d’un projet d’ici fin 2026. Tout en reconnaissant les problèmes et abus qui existent dans certains cas, le rapporteur de commission Simone Gianini (PLR/TI) a estimé que ce n’était pas une raison pour justifier la décision, qu’il a jugée «arbitraire».

Il a parlé de «coup d’assommoir» et de «conséquences fatales» pour les familles qui ont déjà adopté, celles qui se préparer à le faire et surtout les enfants adoptés. «Dans certains cas, l’adoption internationale est la seule option pour donner un avenir à un enfant», a encore déclaré le Tessinois.

La motion demande d’améliorer le système juridique actuel, sans toutefois le remettre fondamentalement en question, dans l’intérêt supérieur de l’enfant. La loi doit être modifiée de sorte à renforcer les mécanismes de contrôle et de transparence. Cela doit permettre de réduire les risques d’abus.

Pas de moratoire

Le ministre de la justice Beat Jans a exprimé son respect envers tous les parents adoptifs et les enfants adoptés. Mais, face aux irrégularités possibles, une interdiction est la meilleure option pour protéger suffisamment toutes les personnes concernées, en particulier les enfants.

Il n’y aura pas de moratoire sur les adoptions en cours et les nouvelles demandes d’adoption continueront à être possibles, a répété le ministre. En outre, des exceptions seront envisagées, notamment en cas d’adoptions intrafamiliales. Et les adoptions en Suisse resteront aussi autorisées.

Sans succès. La motion a été validée par 151 voix contre 31 et 15 abstentions. Celles-ci, ainsi que les oppositions, sont venues du PS. Le Conseil des Etats doit encore se prononcer.

