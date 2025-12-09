Le National valide le budget après 13 heures de débats

Keystone-SDA

Le National a validé mardi le budget 2026 à l'issue de treize heures de débats réparties sur trois jours. Il a plus tôt suivi le Conseil des Etats en coupant la manne de 10 millions de francs nécessaire au lancement du train de nuit entre Bâle et Malmö.

(Keystone-ATS) Le vote a été très serré: 99 voix contre 92 et deux abstentions.

Il est «inacceptable que le contribuable finance via ses impôts une ligne de loisir», a déclaré Yvan Pahud (UDC/VD). Alex Farinelli (PLR/TI) avait aussi déclaré lundi soir que le train de nuit n’était ni exigé par la loi ni une priorité.

«Il s’agit d’un acte symbolique coûteux plutôt que d’un projet stratégique réellement efficace», avait-il dit, mettant en avant d’autres mesures pour des transports plus verts validés dans le cadre du budget.

«A l’encontre de la loi sur le CO2»

La gauche, le PVL et le Centre ont eux rappelé que le Parlement a accepté l’année dernière, dans le cadre de la loi sur le CO2, d’encourager le transport de nuit. «Je trouve spécial de revenir sur cet acquis», a déclaré Simon Stadler (Centre/UR). Sans succès.

Le lancement du train de nuit reliant Bâle à Malmö en Suède, en passant par Hambourg et Copenhague, est prévu pour avril 2026. Il doit circuler trois fois par semaine. Des billets ont déjà été mis en vente.

Soutien à Tox Info

Le National a dans la foulée accepté de rallonger d’un peu plus d’un million le budget dédié au service d’urgence pour les intoxications Tox Info, actuellement sous-financé. Il a par contre refusé d’autres rallonges en faveur de la santé publique et de MeteoSuisse voulues par la gauche. De même pour les coupes souhaitées par l’UDC.

Le budget 2026 a été validé au vote sur l’ensemble, malgré l’opposition de la gauche. Le supplément au budget 2025 a aussi été accepté.

La mouture décidée par le National prévoit un déficit de financement de 692 millions de francs et une marge de manoeuvre de 134 millions. Les dépenses sont augmentées de 123 millions et les recettes de 15 millions par rapport à la version du Conseil fédéral. Le projet repart au Conseil des Etats.